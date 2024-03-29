齊邦媛晚年住養生村勤寫作 稱台灣文學是我們的文學

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）「巨流河」作者、作家及翻譯家齊邦媛28日過世，享嵩壽101歲，生前稱「台灣文學是我們的文學」，只要在台灣這片土地寫出來的都是台灣文學。

齊邦媛最為人稱道的，是退休後自行安排住進養生村，重新開始新的生活，並在規律的自我要求下，完成長篇巨著「巨流河」一書，書中詳實記載中國人長達半世紀的苦難與離散，也細膩描寫來到台灣以後的生活，她對「一個人老後」的豁達安排與展現創作力及生命力，更令人佩服。

齊邦媛1924年生，遼寧鐵嶺人，中國武漢大學外文系畢業，1947年來到台灣，1968年美國印第安那大學進修，1969年出任中興大學外文系系主任，1988年從台灣大學外文系教授任內退休，受聘為台大榮譽教授。

齊邦媛曾任美國聖瑪麗學院、舊金山加州州立大學訪問教授，德國柏林自由大學客座教授，曾編選、翻譯、出版文學評論多種，引介西方文學到台灣，將台灣代表性文學作品英譯推介至西方世界。

2005年齊邦媛年過8旬開始撰寫回憶錄「巨流河」，歷時4年完成並於2009年出版，齊邦媛在書中詳述她歷經中國長城外的「巨流河」動盪不安，以及來到台灣南端恆春「啞口海」的日常生活，貫穿近百年華人苦難與顛沛，傳達以順處逆的豁達精神，鼓舞無數讀者。

齊邦媛生前說，「當我記下了今生忘不了的人與事，好似看到滿山金黃色的大樹，在陽光中，葉落歸根」。

根據書評家果子離在「散步在傳奇裡」一書記載，齊邦媛雖然生於中國，卻心繫台灣文學，並稱這是「我們的文學」，這樣的主張曾受到「大中國主義者」指責，也曾碰到台派老作家不跟她握手的窘境，甚至反問齊邦媛「你會講台灣話嗎？」

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不過齊邦媛對台灣文學有明確的定義：「自從有記載以來，凡是在台灣寫的，寫台灣人和事的文學作品，甚至敘述台灣的神話和傳說，都是台灣文學。世代居住台灣之作家寫的當然是台灣文學；中國歷史大斷裂時，漂流來台灣的遺民和移民，思歸鄉愁之作也是台灣文學。」

書評家果子離認為，在齊邦媛這種定義之下，「文學之路無限寬廣，有容乃大，就算被譏評為血統不純，又如何呢？」（編輯：謝雅竹）1130329