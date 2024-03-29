「巨流河」作者齊邦媛過世 享嵩壽101歲

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（中央社記者邱祖胤台北29電）以「巨流河」一書引起華人世界廣大共鳴的作家、翻譯家齊邦媛，28日凌晨過世，享嵩壽101歲。

「文訊」雜誌社長封德屏今天證實此項消息，封德屏表示，經與齊邦媛所居住養生村熟悉友人確認，得知齊邦媛於28日凌晨過世。

中華民國筆會也在臉書發布訊息表示哀悼，稱齊邦媛是筆會資深會員，長年擔任「中華民國筆會季刊」主編，參與「台灣現代華語文學」英譯計畫，推動吳濁流、黃春明、李喬、朱天文、平路等台灣作家的作品英譯工程。

齊邦媛1924年生，遼寧鐵嶺人，中國武漢大學外文系畢業，1947年來到台灣，1968年美國印第安那大學研究，1969年出任中興大學外文系系主任，1988年從台灣大學外文系教授任內退休，受聘為台大榮譽教授。

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齊邦媛曾任美國聖瑪麗學院、舊金山加州州立大學訪問教授，德國柏林自由大學客座教授，曾編選、翻譯、出版文學評論多種，對引介西方文學到台灣，將台灣代表性文學作品英譯推介至西方世界。

齊邦媛2009年出版「巨流河」一書，長達25萬字詳述她歷經中國長城外的動盪不安，以及來到台灣南端恆春「啞口海」的日常生活，貫穿近百年華人苦難與顛沛，傳達以順處逆的豁達精神，鼓舞無數讀者。（編輯：陳正健）1130329