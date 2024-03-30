讓子彈飛原著作家馬識途110歲病逝 中國文壇學界悼念

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（中央社台北30日電）電影「讓子彈飛」原著作者，中國作家馬識途於28日病逝，享嵩壽110歲。過去2天，中國文壇不少人前往馬識途家中悼念，導演姜文則以「文武雙全」形容這位作家。

馬識途生於1915年1月，重慶忠縣人，原名馬千木，自1935年開始，馬識途的創作生涯超過80年。他的小說「夜譚十記」篇章「盜官記」，被姜文改編成電影「讓子彈飛」，是馬識途最為大眾熟知的作品。馬識途曾以「威武雄壯」形容這部電影。

綜合澎湃新聞、紅星新聞報導，馬識途因病醫治無效，於28日晚間7時25分去世。消息傳出後，中國文壇、學界、影視圈相關人士紛紛表達哀悼。

報導提到，馬識途的好友，高齡95歲的作家李致於29日前往馬識途家中弔唁，並在遺照前放聲痛哭。李致曾於2006年曾寫過一篇關於馬識途的文章，並在2018年出版的「馬識途文集」，被馬識途指定為序。在今年1月馬識途過110歲生日時，寫了一幅書法作品「好書何妨百遍讀，至友不可一日忘」贈與李致。

姜文受訪時表示，「110歲是個喜喪，可還是讓人捨不得。老爺子文武雙全了不起」。

北京大學29日在微信公眾號以「淚別110歲北大老校友：人間總有馬識途」為題悼念馬識途。文中提到，馬識途於1941年考入西南聯大外文系，後轉至中文系語言專業，自此結緣北大、再難割捨。北京大學123週年校慶、西南聯大題材紀錄影片上映時，以高齡107歲的馬識途，都堅持親自錄製影片，追憶聯大歷史，傳承北大精神。

根據公開資訊，馬識途著有長篇小說「清江壯歌」、「夜譚十記」、「滄桑十年」、「夜譚續記」，紀實文學「在地下」，短篇小說集「找紅軍」、「馬識途諷刺小說集」等。他曾與巴金、張秀熟、沙汀、艾蕪並稱「蜀中五老」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130330