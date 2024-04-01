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紐約台灣會館創辦人陳隆豐逝世 享壽82歲

2024/4/1 07:28（4/1 07:42 更新）
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紐約台灣會館共同創辦人陳隆豐3月28日逝世，享壽82歲。圖為2018年陳隆豐出席台灣會館募款餐會。（紐約台灣會館提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年4月1日
紐約台灣會館共同創辦人陳隆豐3月28日逝世，享壽82歲。圖為2018年陳隆豐出席台灣會館募款餐會。（紐約台灣會館提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 113年4月1日
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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）紐約台灣會館共同創辦人陳隆豐3月28日逝世，享壽82歲。身為律師的他長年支持海外台灣人民主運動，為凝聚僑胞力量，成為這個有「天下第一館」稱號的社區中心推手。

紐約台灣會館公布陳隆豐過世消息，新聞稿寫道：「他的離去給我們帶來了無比的悲傷，但我們也將永遠珍惜他在台灣會館及台美社區中的深遠貢獻。」

陳隆豐1941年7月17日生於台南麻豆，國立台灣大學法律系畢業後赴美深造，取得紐約大學（NYU）法學博士學位後通過紐約州律師資格考試，留在美國執業。

陳隆豐擁有律師、銀行家等身分，長期活躍僑界。1980年代海外台灣人運動風起雲湧，紐約市皇后區法拉盛（Flushing）發展為台僑聚落，在當地經營律師事務所的陳隆豐期盼台灣人有「咱的厝」，1986年共同成立台灣會館，且出任首屆理事長，長達10年。

紐約台灣會館曾歷經財務危機，在各方支持下挺立至今，不只是僑胞聯絡感情的場所，也成為僑務委員會「台灣華語文學習中心」據點，致力讓民眾透過學習正體字華語文，進而認同台灣。

陳隆豐近年退居二線，仍心繫台灣會館，在募款餐會等活動上可見到他的身影。

2019年9月，支持總統蔡英文連任的陳隆豐出席在台灣會館舉行的後援會成立大會。他受訪時說，中國聲稱擁有台灣主權，但從未管過台灣一天、未收過台灣一分稅金、也未曾從台灣徵兵；台灣主權完整，只欠缺國家正常化。

紐約台灣會館表示，衷心感謝陳隆豐對台灣會館和台灣社區的無私奉獻與付出，「他的精神將永遠激勵著我們，讓我們繼續為推動台灣文化、促進台美友好關係而努力奮鬥」。

陳隆豐告別式預定4月7日在法拉盛舉行，台灣會館也將舉行紀念活動，表彰陳隆豐對台灣會館和僑界的貢獻。（編輯：馮昭）1130401

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