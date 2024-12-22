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出席黑客松頒獎 總統：政府民間協力回應民眾需求

2024/12/22 17:01（12/22 17:28 更新）
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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天出席2024總統盃黑客松頒獎典禮，他說，總統盃黑客松充分展現出政府與民間協力，一起突破框架限制，具體落實政府行動創新，回應民眾的需求以及解決各項社會問題。

2024總統盃黑客松頒獎典禮今天在總統府舉行，賴總統致詞並親頒獎盃及獎狀給「國內松」及「國際松」獲獎團隊。

總統表示，「總統盃黑客松」是2018年，在前總統蔡英文支持下、他擔任行政院長時正式啟動，很高興看到政府民間的跨域協作開枝散葉，今年邁入第7年里程碑。

總統指出，今年國內松主題是「樂齡共好 健康永續」，明年台灣將邁入「超高齡社會」，全民健康保險也將開辦滿30年，希望透過大家的集思廣益，共同達成「健康台灣」目標。

總統接著恭喜國內松5組卓越的團隊，他提到，第1組「想路飛飛」，希望利用無人機覆蓋偏鄉運輸網路，促進醫療資源的公平分配，對偏鄉醫療來說非常重要。第2組「寧靜追蹤師 Quiet Tracker」要改善噪音的處置流程，也創建台灣的「安靜適宜性指標地圖資料庫」，讓國內生活品質更上一層樓。第3組「Green Plus」的目標，是要建置一個農業AI辨識平台，讓農民不用擔心水源短缺，也能提高農產品產量與質量，對滴滴珍貴的水資源相當重要。

賴總統說，第4組「跨專業協作照護 Connect 10」希望強化偏鄉的照顧服務、提升個案的生活品質，相信會讓政府目前推動的長照3.0更加完備。第五組「安心御老隊」要透過以長輩為中心的溝通平台，連結照護團隊、個案與個案家屬，打造全人健康照護新模式。若能確實落實，人性尊嚴會得到更多重視，對人民來說是非常好的事情。

總統表示，今年的國際松主題是「領航數位淨零－打造新世代數位公共建設」，希望透過結合數位科技、淨零永續的技術，推動數位淨零雙轉型，為台灣的新世代建立更永續的基礎，也能達到智慧永續新台灣的目標。

賴總統說，很高興看到今年的國際松有77組國際隊伍提案，再創歷年新高，他也要恭喜兩組得獎團隊。第1組是成員來自美國及台灣的「GreenhopeBCTW」，希望透過設立個人減碳錢包，將綠色行動化為資產，鼓勵更多人採取減碳行動。

總統指出，第2組是3位成員都是印尼籍的「MooApps」，他們要提供一個創新數位監控系統，協助畜牧農民照顧動物的健康，降低牲畜的死亡率。相信不僅是動物，每個人如果能隨時了解自己的身體狀況，對個人健康將有莫大幫助。

總統表示，在充滿挑戰、瞬息萬變的時代，總統盃黑客松充分展現出政府與民間協力，一起突破框架限制，具體落實政府行動創新，回應民眾需求，解決各項社會問題。從得獎者的表現，他看到無限可能的台灣，有大家一起來打拚，國家的未來一定會更美好、更進步、也更繁榮。（編輯：楊凱翔）1131222

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