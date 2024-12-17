台中太和宮參香贈匾 副總統：善的力量讓國際支持

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（中央社記者蘇木春台中17日電）副總統蕭美琴今天到台中太平太和宮參香贈匾，她表示，廟方在地方做公益慈善、服務鄉親，也是因為台灣善良的力量，讓國際社會支持，也相信善的力量終將帶世界往前走。

蕭副總統今天在民進黨籍立委何欣純與當地民意代表陪同下，到位於台中市太平區的太和宮參香祈福並贈匾，吸引許多地方居民到場參與。

蕭副總統致詞時表示，今天本來是前總統蔡英文，於今年初就答應要贈匾，但當時交接較忙無法出席，這件事便一直掛念，她今天代替蔡英文到場贈匾，未來相信總統賴清德有很多機會來到太平，為太平的未來共同努力。

蕭副總統說，太和宮在當地已有200多年歷史，也成為地方公益與慈善的核心力量，她雖然是基督徒，但一樣都是相信慈悲與公益，用這樣的精神疼惜地方與國家。

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蕭副總統提到，廟方在地方做公益慈善、服務鄉親，這樣的力量就是社會多元文化與宗教共同倡議的，也是因為台灣善良的力量，讓國際社會疼惜與支持，也相信善的力量終將帶世界往前走，帶動進步與繁榮。

提到當地的中小企業，蕭副總統指出，台灣不只是世界棒球的冠軍，更是百工百業的冠軍，當地的中小企業聚落，吸引很多專業人才，希望台灣除了用良善的力量回饋社會與世界，更要用台灣的實力讓大家看見。（編輯：謝雅竹）1131217