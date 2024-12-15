本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

遭指陽明山房舍違建 蔡辦：家人短期承租前已存在

2024/12/15 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）媒體報導指前總統蔡英文住在陽明山一棟豪華別墅，且該屋有3處違建被查報。蔡英文辦公室今天說明，報導中所指稱房舍是家人短期租用，房舍中部分不符建管規範的構造物，是承租前既已存在；而且蔡英文已於5月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實。

媒體報導指出，前總統蔡英文5月卸任後宣稱住在敦南寓所，但李敖長女李文察覺，陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，經查就是蔡英文租用入住，而該屋有3處違建被李文查報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡英文辦公室今天透過新聞稿說明，報導中所指稱房舍是家人短期租用；蔡英文已於今年5月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實。

蔡英文辦公室說，報導所指房舍中部分不符建管規範的構造物，是承租前既已存在。經向所有權人房東了解，是房東當初購入該房舍並重新裝修時，原設計師未依程序申請所致，正循建管處來函所敘明的程序尋求救濟，並委託專業人員協助辦理改善與補正。（編輯：林淑媛）1131215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：