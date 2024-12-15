遭指陽明山房舍違建 蔡辦：家人短期承租前已存在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）媒體報導指前總統蔡英文住在陽明山一棟豪華別墅，且該屋有3處違建被查報。蔡英文辦公室今天說明，報導中所指稱房舍是家人短期租用，房舍中部分不符建管規範的構造物，是承租前既已存在；而且蔡英文已於5月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實。

媒體報導指出，前總統蔡英文5月卸任後宣稱住在敦南寓所，但李敖長女李文察覺，陽明山住家附近一棟豪華別墅出現大量隨扈，經查就是蔡英文租用入住，而該屋有3處違建被李文查報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡英文辦公室今天透過新聞稿說明，報導中所指稱房舍是家人短期租用；蔡英文已於今年5月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實。

蔡英文辦公室說，報導所指房舍中部分不符建管規範的構造物，是承租前既已存在。經向所有權人房東了解，是房東當初購入該房舍並重新裝修時，原設計師未依程序申請所致，正循建管處來函所敘明的程序尋求救濟，並委託專業人員協助辦理改善與補正。（編輯：林淑媛）1131215