亞太自由婦女協會4週年 副總統盼世界因台灣變更好

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（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統蕭美琴今天祝賀亞太自由婦女協會創會4週年錄影致詞，對其提升性別平權、保障人權自由與民主價值等方面的努力與貢獻表示肯定，她期盼未來台灣女性和青年的正向能量持續在國際社會綻放，讓世界因為台灣的參與而變得更好。

副總統蕭美琴晚間以錄影方式祝賀亞太自由婦女協會（Asia-Pacific Liberal Women Association，APLW）創會4週年致詞表示，非常高興能一起慶祝APLW創會4週年。

首先，副總統提到，感謝APLW一直以來，對於台灣走進國際、融入世界的堅定支持。特別是APLW以「全球思考，在地行動」（Think Globally, Act Locally）的新思維，在提升性別平權、保障人權自由與民主價值、提高女性對於國家發展方向與決策及話語權方面的努力與貢獻。

同時，她指出，APLW也積極鼓勵青年投入公共事務，全方位增強台灣國際參與的韌性。

蕭副總統很期待，未來台灣女性和青年的正向能量能持續在國際社會綻放，讓世界因為台灣的參與而變得更好。（編輯：張若瑤）1131214