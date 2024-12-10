副總統：與全球夥伴合作 推以法治為基礎的國際秩序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北10日電）副總統蕭美琴今天表示，台灣非常珍惜多年來與國際透明組織攜手推動問責、透明及法治原則的合作機會，期盼與全球夥伴共同合作，一起推動以法治為基礎的國際秩序。

副總統蕭美琴上午接見「國際透明組織」主席瓦勒瑞安（François Valérian，另譯：瓦萊里安）一行人，副總統以英文致詞表示，台灣非常珍惜多年來與國際透明組織攜手推動問責、透明及法治原則的合作機會，這不僅對台灣而言至關重要，對全世界也同樣如此。

副總統說，台灣重視人民的基本權利、人權與自由，這些是過去數十年來努力爭取的成果。堅信維護以透明與問責為原則的法治基礎，對於支撐社會的繁榮與進步至關重要。尤其近年來，全球各地發生的衝突與挑戰不斷提醒著這些原則絕不能被視為理所當然。台灣走到今天的民主道路實屬不易，必須持續努力，加強民主制度。

副總統認為，還有很多工作要做，她歡迎全球夥伴與台灣共同合作，一起檢視有無改善的面向，並希望有更多的國際合作平台，確保全世界都能在法治基礎上，維持現行的國際規則秩序。

最後，副總統肯定此次國際透明論壇在台灣舉辦，讓更多的台灣公民與非政府組織成員能共同參與討論。

她認為，擁有充滿活力的公民社會，對於促進台灣透明與問責尤其重要。有人說，「台灣最美的風景是人」，相信熱情友善的人民，以及肩負公民責任與社會義務的人們，也會積極為社會作出貢獻。（編輯：翟思嘉）1131210