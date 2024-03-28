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諾貝爾經濟學獎得主卡內曼逝世 享耆壽90歲

2024/3/28 10:14（3/28 11:41 更新）
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美國普林斯頓大學27日證實諾貝爾經濟學獎得主卡內曼逝世，享耆壽90歲。（圖取自維基共享資源，作者nrkbeta，CC BY-SA 2.0）
美國普林斯頓大學27日證實諾貝爾經濟學獎得主卡內曼逝世，享耆壽90歲。（圖取自維基共享資源，作者nrkbeta，CC BY-SA 2.0）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國普林斯頓大學今天證實諾貝爾經濟學獎得主卡內曼（Daniel Kahneman）逝世，享耆壽90歲。卡內曼被譽為行為經濟學之父，為經濟學和認知科學等帶來深遠影響。

法新社報導，卡內曼是暢銷書籍「快思慢想」（Thinking, Fast and Slow）作者，他最廣為人知的論點是，人們並非總是經過理性分析做出決策，反而經常聽從本能的直覺反應。

以色列裔美國學者卡內曼在普林斯頓大學（Princeton University）任教數十載，普林斯頓大學也在網站聲明中，證實他的死訊。

曾與卡內曼共事的普林斯頓大學教授夏佛（Eldar Shafir）說：「他（卡內曼）的出現，讓許多社會科學領域發生重大改變。我們將非常懷念他。」

卡內曼憑藉對認知心理學與經濟學結合的「展望理論」，於2002年獲頒諾貝爾經濟學獎。

卡內曼推翻以完全理性及自利為基本假設的傳統經濟學觀點，他認為，人們會因為認知偏誤而產生不理性的判斷。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130328

快思慢想
快思慢想
  • 作者｜康納曼
  • 譯者｜洪蘭
  • 出版社｜天下文化
  • 出版日期｜2012/10/31
#諾貝爾經濟學獎
#普林斯頓大學
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