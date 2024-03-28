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南投民宿老闆不滿政策朝數位發展部開3槍 警續追槍枝來源

2024/3/28 14:45（3/28 15:57 更新）
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數位發展部28日遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場逮人，並查扣1長槍、1短槍，警方已將張男帶回警局製作筆錄，以釐清犯案動機。圖為警方查獲的作案用具。中央社記者吳家昇攝　113年3月28日
數位發展部28日遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場逮人，並查扣1長槍、1短槍，警方已將張男帶回警局製作筆錄，以釐清犯案動機。圖為警方查獲的作案用具。中央社記者吳家昇攝　113年3月28日
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）數位發展部今天遭人開槍，警方獲報迅速逮捕54歲張姓男子並查扣散彈槍及改造手槍，據了解，張男案發前於臉書發文對政府和政策不滿，警方正積極釐清槍枝來源和有無共犯。

數發部遭人開槍事件，台北市警察局中正第二分局下午召開記者會，分局長李憲蒼表示，上午10時20分許接獲數發部保全報案，稱機關遭人持槍射擊，立即集結警力趕赴現場處理，迅速逮捕張男，並查扣散彈槍及改造手槍各1把。

據調查了解，張男在南投經營民宿業，昨晚自行駕車北上至新北市板橋區投宿，今天上午攜槍逕行至數發部犯案，現場朝監視器和1樓玻璃門開3槍，隨後步行至門外高舉雙手並喊反政策等口號，隨後被警方壓制、逮捕偵辦。

警方初步檢視數發部僅玻璃門毀損碎裂，現場無人受傷。張男供稱，是對政策不滿所致，槍枝則是數年前透過臉書一頁式廣告購買。

據悉，張男案發前在臉書發文表示，當大家看到此文時，自己不是死就是關，並說自己無黨無派，並質疑成立數發部為台灣做了什麼，還說自己很白癡和狗吠火車一樣，但希望喚醒那些沉默的人和是非不分的人。

警方目前針對張男犯案動機、是否有共犯和政治背景、槍枝購買來源等疑點，做進一步釐清，全案詢後將依涉槍砲彈藥刀械管制條例、刑法第151條恐嚇公眾罪及第354條毀損罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1130328

數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，現場1樓大門玻璃碎裂，幸無人受傷。中央社記者吳家昇攝 113年3月28日
數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，現場1樓大門玻璃碎裂，幸無人受傷。中央社記者吳家昇攝 113年3月28日
數位發展部28日遭人開槍，警方獲報迅速逮捕54歲張姓男子。台北市警察局中正第二分局下午召開記者會說明案情，分局長李憲蒼（中）表示，將針對張男犯案動機、是否有共犯和政治背景、槍枝購買來源等疑點，做進一步釐清。中央社記者黃麗芸攝 113年3月28日
數位發展部28日遭人開槍，警方獲報迅速逮捕54歲張姓男子。台北市警察局中正第二分局下午召開記者會說明案情，分局長李憲蒼（中）表示，將針對張男犯案動機、是否有共犯和政治背景、槍枝購買來源等疑點，做進一步釐清。中央社記者黃麗芸攝 113年3月28日
#台北市警察局中正第二分局
#開槍
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