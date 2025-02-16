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民宿老闆涉數發部開槍案求具保停押 法院不准

2025/2/16 11:35（2/16 11:49 更新）
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數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，現場1樓大門玻璃碎裂，幸無人受傷。中央社記者吳家昇攝 113年3月28日
數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，現場1樓大門玻璃碎裂，幸無人受傷。中央社記者吳家昇攝 113年3月28日
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（中央社記者劉世怡台北16日電）民宿張姓老闆涉對中國人來台旅遊政策不滿，去年3月到數發部開槍，一審判刑4年10月，目前由二審審理中。張男主張已反省悔悟，母親罹癌需照顧等，聲請具保停押，二審日前駁回。

張男聲請主張，羈押期間冷靜反省犯行造成社會恐慌，深感悔悟，僅以重罪羈押影響他武器平等及防禦權；羈押期間已逾一審判決刑期1/6，他的所有親人、事業皆在台灣，且母親罹癌需人照顧，他絕無逃亡或反覆實施的想法，請求二審台灣高等法院准以新台幣8萬元具保或命定期報到、限制住居，代替羈押處分。

二審高院合議庭審酌，一審依未經許可持有非制式手槍罪判處張男4年10月徒刑，併科罰金新台幣8萬元，足認他犯罪嫌疑確實重大。

二審指出，張男請友人代為傳訊予次子，對於槍枝來源避重就輕，有相當理由可認有逃亡不願面對刑罰、勾串證人以減免罪責之虞，確實有羈押原因，且扣案槍彈，數量多、火力強大，張男供述對槍枝有興趣，槍彈從網路上購得，所述購買經過很容易，可輕易再次取得槍枝，他具有非法持有槍械的動機及行為，足認有反覆實施（非法持有非制式槍枝）犯行之虞。

二審表示，張男事前於113年3月20日、21日從南投北上現場勘察，足認是預謀犯案，於犯行前一天在旅館住宿一晚，仍決意實行犯行，本件對張男維持羈押處分核屬適當及必要。

有關張男聲稱需照顧母親部分，二審指出，此並非法定停止羈押事由，不足採為張男應予停止羈押的依據。

二審指出，本件羈押事由無從因張男具保而消滅，張男聲請具保停止羈押，不予准許，日裁定駁回。可抗告。

全案緣於，張男因對政府就中國人士來台旅遊政策不滿，謀以激烈方式抗議，於113年3月28日開著租賃小客車，攜帶槍枝、子彈，在數位發展部附近的停車場，將制式散彈裝入獵槍、手槍彈匣上膛，於當天上午10時20分許，持槍進入數發部內，朝1樓內部射擊2槍，造成部分樓層指示牌掉落砸毀盆栽造景、1樓牆壁部分缺損。

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張男接著持槍搭乘電梯前往數發部部長、次長辦公室所在的2樓，大樓警衛見狀大聲呼喊，2樓人員將2樓鐵門關上，張男抵達後發現無法進入，僅能走樓梯返回1樓，再持槍朝1樓玻璃大門射擊1槍。

案經警方獲報到場逮捕張男，並扣得犯案槍、彈；台北地檢署對張男提起公訴，一審台北地院認定張男犯下多罪，從重依未經許可持有非制式手槍論罪，判處4年10月徒刑，併科罰金8萬元，案經上訴，案件由二審審理中。（編輯：張銘坤）1140216

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