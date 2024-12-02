不滿旅遊政策朝數發部開槍 民宿老闆判刑4年10月

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（中央社記者林長順台北2日電）張姓男子疑對中國人來台旅遊政策不滿，今年3月到數發部開槍，遭檢方依槍砲條例等罪起訴。台北地方法院今天判處張男有期徒刑4年10月，併科罰金8萬元，並賠償數發部10萬餘元，可上訴。

檢方起訴，張男於南投縣仁愛鄉經營民宿，於民國109年間在南投縣埔里鎮向1名綽號「阿力」的男子，以新台幣27萬元代價購入具殺傷力的制式散彈槍1把、非制式手槍1把、制式散彈30顆、制式子彈10顆與非制式子彈27顆，並把槍彈藏放在所經營的民宿房間內。

檢方表示，張男對台灣政府針對中國人士來台旅遊政策不滿，企圖以激烈方式抗議以博取社會大眾關注，先於今年3月間駕車至台北市中正區數位發展部周邊勘查地形並鎖定目標，接著於3月27日聯繫親友、記者預告即將犯案。

今年3月28日上午8時許，張男駕車至數發部後方停車場停好車，接著把子彈裝入散彈槍、手槍彈匣上膛，把剩餘槍彈裝至大型黑色登山包及隨身包內，背著放有槍彈的包包步行至數發部大門旁，並持散彈槍進入數發部內，朝1樓內部開2槍，導致部分樓層指示牌掉落砸毀下方的盆栽造景，及部分牆壁缺損。

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張男開槍射擊後，旋即搭乘電梯前往數發部2樓，警衛見狀，立即呼喊工作人員關上2樓鐵門；張男到2樓後發現進不去，隨即走樓梯返回1樓，再持散彈槍朝1樓玻璃大門開1槍，導致部分玻璃破碎。

張男犯案後，步行至數發部1樓玻璃大門外高舉雙手，喊反政策等口號，隨即被到場警方逮捕，包包裡的槍彈等全數遭查扣。台北地檢署7月間依槍砲彈藥刀械管制條例非法持有制式槍枝、非法持有子彈、持制式槍枝於公眾得出入之場所開槍射擊罪，及刑法恐嚇公眾等罪起訴張男。（編輯：張銘坤）1131202