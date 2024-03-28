更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
數位發展部
新聞專題
數位發展部1/274
首頁 / 社會

朝數位發展部大門開槍 犯嫌南投清境經營民宿

2024/3/28 15:41（3/28 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，並查扣1長槍、1短槍。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
數位發展部28日上午遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張姓男子，並查扣1長槍、1短槍。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）在南投縣仁愛鄉清境地區經營民宿的張姓男子今天到數位發展部開槍落網，南投警方到張男民宿蒐證以釐清犯罪動機並追查槍械來源；民宿員工說，張男就像一般人，不解為何犯案。

53歲張姓男子自稱對政策不滿，今天上午持霰彈槍、改造手槍朝數位發展部大門開槍，幸無人受傷，張男當場落網被送辦；張男在南投縣仁愛鄉清境經營民宿，員工接到媒體電話證實張男是民宿老闆，但不清楚老闆開槍原因，他認為張男就像一般人，看不出異狀。

南投縣警察局仁愛分局報請檢方指揮前往張男經營的民宿蒐證以釐清犯罪動機，後續進一步追查犯案霰彈槍、手槍來源，張男兒子、民宿經理則北上處理後續，警方指出，張男非仁愛鄉在地人，雖然20多年前有刑案紀錄，但非治安顧慮人口，戶籍在外縣市，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前若干年，來此承租營業。

張男開槍前在個人臉書（Facebook）表示：「當你們看到這篇文章，我不是死，就是關」，他個人無黨無派，但自從疫情開始，他第一次那麼痛恨執政黨，從擋疫苗開始，「如果你們不擋、護高端，會死那麼台灣人嗎？再來你們的貪污、弊案一大堆，有人被法辦嗎」。

張男這篇文章多是抱怨、不滿。文章最後他表示，若覺得他的作為「道出了你們心中那一塊」，就多支持他的登山隊和公司，他已經賭了全部；張男好友見到這篇貼文勸導「不要衝動，這不是你一個人能逆轉」，案發後，也有不少網友至張男臉書留言嘲諷。（編輯：謝雅竹）1130328

#民宿
#南投縣警察局仁愛分局
#數位發展部
延伸閱讀
數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍桃園警匪槍戰1警傷 嫌犯疑遭查緝槍炮案不滿犯案台南歸仁區民宅槍擊案 南市警高屏逮4人送辦
數位發展部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍
172.30.142.45