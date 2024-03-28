朝數位發展部大門開槍 犯嫌南投清境經營民宿

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）在南投縣仁愛鄉清境地區經營民宿的張姓男子今天到數位發展部開槍落網，南投警方到張男民宿蒐證以釐清犯罪動機並追查槍械來源；民宿員工說，張男就像一般人，不解為何犯案。

53歲張姓男子自稱對政策不滿，今天上午持霰彈槍、改造手槍朝數位發展部大門開槍，幸無人受傷，張男當場落網被送辦；張男在南投縣仁愛鄉清境經營民宿，員工接到媒體電話證實張男是民宿老闆，但不清楚老闆開槍原因，他認為張男就像一般人，看不出異狀。

南投縣警察局仁愛分局報請檢方指揮前往張男經營的民宿蒐證以釐清犯罪動機，後續進一步追查犯案霰彈槍、手槍來源，張男兒子、民宿經理則北上處理後續，警方指出，張男非仁愛鄉在地人，雖然20多年前有刑案紀錄，但非治安顧慮人口，戶籍在外縣市，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前若干年，來此承租營業。

張男開槍前在個人臉書（Facebook）表示：「當你們看到這篇文章，我不是死，就是關」，他個人無黨無派，但自從疫情開始，他第一次那麼痛恨執政黨，從擋疫苗開始，「如果你們不擋、護高端，會死那麼台灣人嗎？再來你們的貪污、弊案一大堆，有人被法辦嗎」。

張男這篇文章多是抱怨、不滿。文章最後他表示，若覺得他的作為「道出了你們心中那一塊」，就多支持他的登山隊和公司，他已經賭了全部；張男好友見到這篇貼文勸導「不要衝動，這不是你一個人能逆轉」，案發後，也有不少網友至張男臉書留言嘲諷。（編輯：謝雅竹）1130328