數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）數位發展部今天遭人開槍，北市警方獲報立即派員到場，逮捕開槍的5旬張男，並查扣1長槍、1短槍。現場大門玻璃碎裂、無人受傷，警方目前正在釐清犯案動機。

警方上午10時21分獲報，位於台北市中正區延平南路的數發部遭人開槍，立即派員到場查處，並當場逮捕開槍犯嫌張男，查扣1長槍、1短槍，張男全程不發一語。

案發現場1樓大門玻璃碎裂滿地，幸好沒有人受傷。警方已將張男帶回警局製作筆錄，以釐清犯案動機。（編輯：蕭博文）1130328

男子高喊反政府持槍闖數位部 造成大門與牆面毀損

（中央社記者蘇思云台北28日電）數位部延平南路辦公室今天上午遭開槍，警方獲報後趕到現場展開調查，現場大門玻璃碎裂，大門外目前已經拉上封鎖線。

數位部今天表示，今天上午約10時許，一名男子持槍闖入延平辦公室一樓，高喊反政府，隨即開槍造成大門與一樓牆面損毀。

過程中，數位部一樓警衛立即報警並疏散人員，男子一度欲上樓前往數位部辦公空間，遭警衛攔阻，警方隨後趕赴現場，將男子逮捕。

數位部表示，無人受傷，同時已經將相關監視器畫面及事證提供轄區警方，並積極配合警方調查。（編輯：翟思嘉）1130328

「數位發展部」28日遭人開槍，北市警方獲報後立即派員到場，迅速逮捕開槍的5旬張男，並查扣1長槍、1短槍，現場大門玻璃門碎裂、無人受傷，目前正在釐清犯案動機。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日

數位發展部28日遭人開槍，造成大門與一樓牆面損毀。中央社記者蘇思云攝 113年3月28日