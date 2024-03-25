公營行庫有望加入111簡訊 民營銀行可申請商業短碼防詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北25日電）數位部推動111政府簡訊，以利辨識訊息真偽。外界關注銀行是否可能加入111政府簡訊，數位部今天表示，本週已邀公營行庫開會，討論採購導入111簡訊細節；NCC表示，電信業者會有商用短碼申請機制，民營銀行可能使用5碼或是6碼短碼。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、內政部、數位部專題報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形與成效，並備質詢。

數位部去年9月底完成建置111政府專屬短碼簡訊平台，發送訊息號碼顯示為111，降低簡訊詐騙風險。國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊關注銀行業是否有機會導入使用111簡訊，以利民眾辨識。

數位部政務次長李懷仁表示，本週已邀請公營行庫開會討論採購導入細節，只要走政府採購流程就沒問題，符合政府採購法的公營事業，數位部都邀請採用111政府短碼簡訊。

NCC副主委翁柏宗表示，商用簡訊簡碼由電信業者、電信協會與簡訊代發業者共同推出，NCC希望可由簡訊發展出信任產業，這屬於商業機制。

翁柏宗接受媒體訪問時表示，電信業者會有一定的申請短碼機制，最重要是確認號碼的唯一性、專屬性、不會被篡改，民營銀行可能使用5碼或是6碼短碼。

目前初步了解，商用簡碼並非所有企業都能申請，而是針對容易被偽冒的高風險企業，例如銀行、電商等，且每組簡碼為企業專用，不可共用，但企業並沒有強制一定要使用短碼。（編輯：郭無患）1130325