政院：內政部研提打詐專法 拚4月送立院審議

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院今天表示，詐騙在世界各國都造成嚴重損失，各國皆非常重視打詐措施，目前已指示內政部凝聚跨部會共識研提打詐專法，力拚4月下旬送進立法院審議，盼抑制詐騙集團犯罪。

國民黨立委葛如鈞日前在立法院質詢時，質疑AI生成等詐騙氾濫，並播放兩段影片要求行政院長陳建仁分辨真偽，結果兩段影片都是假的AI生成。

對於政府是否有進一步打詐措施，行政院打詐辦公室主任李憲明今天出席政院會後記者會時表示，詐騙造成世界各國嚴重損失，根據國際反詐騙聯盟（GASA）統計，2023年發展中國家遭詐欺損失的GDP比例前3名為肯亞的4.5%、越南3.6%，巴西、泰國皆為3.2%，台灣則為0.8%，名列第14。

若從2023年各國遭詐欺每人平均損失金額來看，李憲明說，前3名為新加坡的4031美元、瑞士3767美元、奧地利3484美元，台灣則為1200美元，位居23名。

李憲明表示，因為詐騙氾濫，英國今年也召開首屆「全球詐騙峰會」（Global Fraud Summit），召集七大工業國集團（G7）、情報分享聯盟「五眼聯盟」，以及新加坡、韓國等部長級官員與會，檢討世界如何聯防詐騙；內政部、外交部也預計在3月底共同舉辦國際級防詐研討會。

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他還說，內政部正研擬打詐專法，力拚4月下旬送進立法院。行政院發言人林子倫補充表示，政院已經指示，由內政部主責，凝聚跨部會打詐共識，研提打詐專法草案以及其他配套措施，盼能發揮抑制詐騙集團犯罪的目標。

林子倫也說，國會殿堂是立委表達民意的場所，政府官員依法備詢，希望透過彼此尊重、真誠態度來理性交流，而打詐是行政院與立法院的共同目標，希望彼此多合作與努力，提出福國利民政策，打造溫暖堅韌的台灣。（編輯：黃國倫）1130321