歲計賸餘挺台電 政院：估補貼將逾1000億

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（中央社記者賴于榛台北21日電）各界關注去年歲計賸餘是否補貼台電與勞健保，以及補貼額度為何。行政院發言人林子倫今天表示，補貼額度朝逾新台幣1000億元以上來進行，但實際數額必須精算後才會確定。

近年台電吸收國際燃料劇烈漲幅，持續虧損，截至去年底累虧3826億元，經濟部正爭取去年歲計賸餘補貼台電1500億元，再搭配電價調整，首要任務是打掉今年虧損。

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由於明天將舉行電價審議委員會，各界關注究竟將補貼台電多少額度。林子倫今天主持政院會後記者會表示，目前政府朝撥補超過1000億元來進行，但實際數額必須精算後才會確定，且相關補貼模式是否採取「追加特別預算」方式進行，必須等審計部最後確定後再來討論。

行政院主計總處主計長朱澤民日前指出，2023年歲入歲出賸餘2760億元，不過必須依法提列歲入5%還債，扣除須提列的1260億元後，還有約1500億元，最終須經審計部審定後才能運用，今年沒有還稅於民的規劃。（編輯：張良知）1130321