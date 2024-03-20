迪士尼撤台替補頻道未定案 NCC決議延長3個月再觀察

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（中央社記者蘇思云台北20日電）迪士尼旗下衛視中文台等5頻道今年元旦起終止經營，系統業者去年底送出替補頻道方案，NCC今天表示，原附期限許可期間到今年3月底，考量還需時間觀察消費者收視偏好等，延長觀察期3個月到今年6月底止。

迪士尼集團旗下包含國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold與STAR World等5頻道，今年元旦終止經營，系統業者送出替補頻道方案，國家通訊傳播委員會（NCC）去年底罕見以附期限方式許可63家系統台頻道異動，許可期間到今年3月底，限期要求業者再提出節目自製率與投資規劃等，外界解讀是給業者「改善期」，業者日前陸續提交資料。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，考量新替代頻道上架時間短，還需時間觀察消費者收視偏好等，因此依照有線廣播電視法第29條及相關規定等，同意頻道異動延長許可期限1次，許可期間為今年4月1日到6月30日，並要求系統業者5月底前檢附變更頻道的收視率、滿意度調查給NCC。

翁柏宗表示，目前收到系統業者所提資料只有1月跟2月的收視調查，考量還要多蒐集一些資料才能了解收視戶滿意度，才會決定再延長3個月。NCC會持續關注頻道表現跟消費者回饋意見。

目前63家系統在衛視中文台、衛視電影台的替補頻道略有差異，多數系統以韓國娛樂台KMTV替補衛視中文台，另以CATCHPLAY電影台替補衛視電影台為大宗，媒體關注頻道業者是否會製播更多本國節目等。

NCC表示，收視率部分屬於商業機密無法對外提供，不過以資料來看，新頻道在頻道認知度與滿意度等都有6成5到9成的滿意度。韓國娛樂台KMTV目前在系統業者普及率約61%，頻道認為如果還可以提高普及率到更多系統，才有能力製作更多本國節目內容，NCC後續也會請業者到會說明。（編輯：潘羿菁）1130320