數位部辦線上公民審議大會 3共識出爐研訂AI監管機制

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）數位部23日舉辦線上公民審議大會，全台各地約450名公民齊聚在史丹佛大學線上審議平台，討論如何有效運用人工智慧（AI）技術，並得到包含完善AI監管機制與規範、建構平台的評測機制等3大共識。

數位部今天發布新聞稿指出，數位發展部數位產業署與國立陽明交通大學科技與社會研究所、財團法人工業技術研究院以及史丹佛大學審議民主中心等單位合作，於23日下午合辦「運用AI促進資訊完整性」線上公民審議大會，數位部部長唐鳳也透過線上致詞，歡迎民眾參與線上公民審議大會 。

數位部表示，450名與會者表達、交換意見，在民眾熱烈分享與討論之後，接著由資訊科學、AI法學、人文社會科學、傳播科技、計算語言學等跨領域共10名學者專家，針對民眾所關心的議題交流想法與意見。

經過交流與討論，與會專家歸納出3大共識，分別是完善AI監管機制與規範、強化AI分析及辨別資訊能力，以及建構平台的評測機制。

完善AI監管機制與規範方面，建議政府邀集民眾共同參與及討論AI監管政策，研訂AI監管機制與規範，並訂定對應的罰則，以及執法與制裁方法，藉以進行公正且有效的管理。

強化AI分析及辨別資訊能力部分，民眾普遍認為大型平台應針對平台上真假難辨的爭議訊息與內容進行分析和辨別，篩選出真實、信賴和可靠資訊，或是提供可靠的查核機制，並進行認證，以避免不實及欺詐的資訊散布。

至於建構平台的評測機制，由於大型平台是資訊散布的媒介，與會專家建議針對平台管控與辨別資訊，以及資安防護的能力進行評測，便於民眾選擇與使用可信任的平台。

數位部表示，面對AI技術帶來的資訊完整性挑戰，需要平台、政府和民眾的共同努力，藉由建立透明的監管機制，並加強公眾對AI生成內容的辨識能力，促進資訊真實性與完整性。

數位部指出，這次公民審議大會凝聚出的觀點，將對台灣AI的發展政策提供重要參考，數位部將在4月下旬邀集相關利害關係人召開會議討論，並研析與檢討既有AI評測項目與內容，據以確保方向與社會期待一致。（編輯：張若瑤）1130326