唐鳳會晤巴拉圭資通訊科技部長 共推國際資安聯防

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（中央社記者蘇思云台北21日電）數位部今天表示，數位部長唐鳳昨天下午會見巴拉圭資通訊科技部長比亞德訪團，雙方就資安防護與培育人才交流意見，數位部資安署也邀巴拉圭派出資安專家，參與國際前瞻資安探索會議活動，共同推動國際資安聯防。

數位部資通安全署今天發布新聞稿，唐鳳與資安署署長謝翠娟昨天下午會見比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）訪問團，感謝巴拉圭作為台灣在國際社會的堅實盟友，以具體行動展現支持。

數位部表示，唐鳳歡迎比亞德來台參訪，並向比亞德說明台灣電子簽章、零信任網路架構等機制，資安署也在會議中就台灣資安防護及人才培育等議題跟比亞德交換意見，包括台灣多層次聯防架構，並以具體實例解釋。

數位部說明台灣資安人力補實與提升資安能力的方式，分享台灣經驗給巴國，深化台灣跟巴國的資安合作。

資安署並邀請巴拉圭派出資安專家，參與數位部舉辦的國際前瞻資安探索會議（Advanced Cybersecurity Exploration Conference, ACE）活動，研商全球資安危脅與解決方法，共同推動國際資安聯防。

巴拉圭正積極推動數位政府，比亞德指出，台灣推動數位建設已有相當成果，所以特別安排此次拜訪。希望未來進一步在資安、數位發展等議題上持續交流並發展合作。（編輯：郭無患）1130321