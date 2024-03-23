強化電商資安 數位部：助88家業者評級與紅隊演練

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（中央社記者蘇思云台北23日電）數位部今天表示，為強化電商資安防護能力，統計2022年至2024年2月底，累計已協助88家公協會會員進行資安評級與紅隊演練，由資安業者模擬進攻業者平台，驗證既有資安解決方案有效性。

立法院財政委員會25日將邀請行政院主計總處、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、內政部、數位部就「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形與成效進行專題報告，並備質詢。

根據數位部書面報告，在強化電商資安防護部分，已利用企業資安評級工具，安排資安顧問一對一輔導公協會會員進行評級工作，統計2022年至2024年2月底，累計已協助88家公協會會員進行資安評級與紅隊演練，由資安業者模擬進攻業者服務平台，驗證既有資安解決方案的有效性。

推動電商導入隱碼技術部分，數位部表示，已有5家電商導入物流隱碼服務。

至於成效部分，數位部指出，依警政署通報民眾報案解除分期付款詐騙案件，自去年7月起，數位部接獲通報電商業者案件已逐步下降；此外，自去年10月迄今，數位部所轄大型電商平台，已未列為警政署165全民防騙網公告的高風險賣場。

在強化第三方支付管理措施上，數位部表示，已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」及其範本，截至2月底止，已主動辦理25家洗錢防制查核作業。

數位部指出，在業務經營面，訂定「第三方支付服務業能量登錄制度」；在行政協助面，協助開發第三方支付虛擬帳號查詢與聯防平台，協助業者完成法遵規定，讓檢警調與業者能在第一時間得知，並透過機制進行圈存民眾遭詐款項，減少詐騙案件。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）也在書面報告提及，跟電信業者研究，國外來話開頭號碼為「+886 0到8」，多為詐騙話務；已透過電信業建置號碼比對攔阻名單設備，以及境外來話撥入加註警語設備，以防堵詐騙，現在民眾接到「+886」開頭的國際來話時，會先聽到語音警示。

至於相關成效，NCC表示，去年5月起，隨著國際來話攔阻與警示機制逐步完成，國際來話話務量由去年5月5080萬通，下降到今年2月776萬通，降幅達84.72%；「+886」開頭國際來話話務量由去年5月1642萬通，下降到今年2月46萬通，降幅高達97.19%，顯示相關措施有成，詐騙集團已大幅減少利用偽冒國際來話進行詐騙。（編輯：林克倫）1130323