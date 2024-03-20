NCC同意新彰數位終止經營 原訂戶可要求退費

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（中央社記者蘇思云台北20日電）彰化縣有線電視系統新彰數位去年底申請今年7月1日起終止經營，NCC今天表示，許可新彰終止經營，但不同意新彰只規劃由新頻道接手用戶的做法，應提供多元方案，包含幫忙轉介中華電信MOD、原訂戶可要求退費等。

有線電視系統申請終止經營時，依有線廣播電視法第32條第1項規定，系統應在6個月前以書面報國家通訊傳播委員會（NCC）核准，並通知經營地區所在地的縣市政府，並在3個月前通知訂戶。NCC審查新彰數位的終止經營相關計畫，並徵詢彰化縣政府意見後，決議許可新彰數位終止經營。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，考量公平會今年1月認定凱擘與台固、大新店民主、屏南有共同經營行為因此開罰，NCC對於是否有違反水平管制等有疑慮，也還需時間蒐集事證與調查，因此不同意新彰數位只規劃既有2.3萬戶數都由凱擘旗下系統新頻道接手的方案，新彰數位原訂戶可重新選擇收視管道。

NCC解釋，新彰數位實際上應該要提供多元方案滿足觀眾需求，確保消費者權益，要求新彰數位要設立服務專線、網站等各種管道通知訂戶外，新彰數位應備足額資金以辦理訂戶退費事宜或依訂戶意願協助轉訂。訂戶若想轉中華電信MOD、OTT等要幫忙轉介，原訂戶如果要求退訂、需退款也要退款。

NCC說明，後續也將會同彰化縣政府與新彰數位舉辦說明會，解答訂戶的疑慮。至於新彰數位員工權益，也須依照勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有的權益。

外界關注NCC後續是否可能調查凱擘市占率有沒有踩到1/3紅線，NCC指出，已經有跟公平會調處分書內容，不過2單位所看的法律並不同，公平交易法在共同經營上是看行為，有廣法對關係企業的認定是採公司法上的認定，委員會後續也會釐清調查。（編輯：潘羿菁）1130320