數位部大門遭開槍 唐鳳：任何暴力都不該發生

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（中央社記者蘇思云台北28日電）數位部延平南路辦公室今天上午遭到1名男子闖入開槍，大門玻璃碎裂，所幸無人受傷。數位部長唐鳳今天晚間表示，感謝外界關心，強調任何暴力都不該發生，數位部防詐的決心絕不改變，也會繼續堅持政策與立場。

數位部延平南路辦公室今天上午10時遭人闖入，53歲張姓男子稱對政策不滿，開槍造成數位部大門跟1樓牆面毀損，警方獲報立即趕赴現場壓制並逮捕張男。

網紅四叉貓稍早在臉書發文指出，對比過去的新聞報導內容，張姓嫌犯4年前曾把民宿租給詐騙集團當機房，才會對專門抓詐騙集團的數位部那麼怨恨，還跑到數位部門口開槍。

唐鳳今天晚間在社群平台Threads發布貼文指出，感謝外界關心，個人跟數位部人員目前都安全，非常感謝警方的協助。

唐鳳再次重申，任何暴力都不應該發生。她也強調，數位部持續堅持政策和立場，數位部防詐的決心絕對不會改變。（編輯：潘羿菁）1130328