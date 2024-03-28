更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室中毒案死者解剖驗出米酵菌酸 台灣首見
首頁 / 社會
數位發展部
新聞專題
數位發展部1/275
首頁 / 社會

數位部大門遭開槍 唐鳳：任何暴力都不該發生

2024/3/28 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）數位部延平南路辦公室今天上午遭到1名男子闖入開槍，大門玻璃碎裂，所幸無人受傷。數位部長唐鳳今天晚間表示，感謝外界關心，強調任何暴力都不該發生，數位部防詐的決心絕不改變，也會繼續堅持政策與立場。

數位部延平南路辦公室今天上午10時遭人闖入，53歲張姓男子稱對政策不滿，開槍造成數位部大門跟1樓牆面毀損，警方獲報立即趕赴現場壓制並逮捕張男。

網紅四叉貓稍早在臉書發文指出，對比過去的新聞報導內容，張姓嫌犯4年前曾把民宿租給詐騙集團當機房，才會對專門抓詐騙集團的數位部那麼怨恨，還跑到數位部門口開槍。

唐鳳今天晚間在社群平台Threads發布貼文指出，感謝外界關心，個人跟數位部人員目前都安全，非常感謝警方的協助。

唐鳳再次重申，任何暴力都不應該發生。她也強調，數位部持續堅持政策和立場，數位部防詐的決心絕對不會改變。（編輯：潘羿菁）1130328

數位發展部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
朝數位發展部大門開槍 犯嫌南投清境經營民宿
172.30.142.41