AI商機點火 2月景氣燈號連2綠分數創近2年新高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天公布2月景氣燈號，連續第2個月亮出代表景氣穩定的綠燈，且綜合判斷分數增加2分，升至29分，創2022年4月以來、近2年新高。國發會表示，人工智慧（AI）題材發燒，激勵生產、出口等指標改善，國內景氣持續好轉。

2月景氣燈號的9項構成項目中，工業生產指數由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分，海關出口值更由綠燈轉呈代表熱絡的紅燈，分數一口氣增加2分。

另外，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數減少2分；其餘4項燈號維持不變。

國發會指出，AI等新興科技應用擴增、部分產業回補庫存，帶動生產、出口指標轉佳，且2月領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續復甦。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，景氣燈號會進行季節調整，但無法完全去除農曆春節的影響，不過從1、2月的數據看來，可以感覺到生產活動復甦，進而帶動出口、加班機會增加等一連串的效應，景氣正往好轉的方向前進。

媒體關注反映投資動能的機械及電機設備進口值，2月燈號維持代表趨弱的黃藍燈，吳明蕙說明，全球先進國家景氣復甦力道和緩，主要國家製造業採購經理人指數（PMI）多還在50%以下的緊縮區間，外在需求不夠強勁，使得國內廠商採購行為相對謹慎。

不過吳明蕙指出，國內半導體及國際大廠持續加碼投資台灣，且企業推動淨零轉型，投入研發與製程改善，加上公共投資穩健成長，均有助維繫投資動能。

展望3月景氣燈號表現，吳明蕙表示，待各項經濟數據出爐後，才會有較明確的結果，但觀察信心面指標，製造業營業氣候測驗點已經連續3個月走揚，今天中央大學公布的3月消費者信心指數（CCI）也微幅成長，對於3月燈號表現還是有信心。（編輯：林淑媛）1130327