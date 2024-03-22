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2月電力景氣燈號連3綠 電子業景氣復甦態勢確立

2024/3/22 15:39（3/22 16:05 更新）
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圖為高雄市區高壓電線桿供輸電力能源。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台綜院今天發布2月電力景氣燈號，雖有農曆春節因素干擾，不過節慶效應助攻服務業用電，加上電子業景氣復甦態勢確立，半導體用電順勢成長，連續第3個月亮出代表景氣穩定成長的綠燈。

台綜院指出，2月適逢農曆春節假期，工作日數較少，2月全國產業用電量負成長1.21%，不過受惠於人工智慧（AI）及高效能運算等新興科技應用持續拓展，半導體及相關產業用電需求增加，帶動整體產業電力景氣燈號續呈綠燈。

觀察產業表現，電子科技產業生產動能強勁，包括半導體業、光電材料業、電腦電子與光學製品業等，不受春節效應影響，2月用電量皆較去年同期成長。

台綜院進一步指出，半導體業因應數位轉型及AI商機，晶圓代工、先進封裝需求激增，且5奈米、3奈米等先進製程需求強勁，產能維持高利用率，進而帶動相關產業發展。2月半導體業用電量較去年同期呈爆發性成長14%，半導體業電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈，景氣復甦態勢逐漸明朗。

反觀傳統產業，包括化學材料業、塑橡膠業及機械設備業等，受國際終端需求疲軟及春節假期雙重因素，用電量大幅滑落。

整體來看，2月因農曆春節長假，製造業用電需求較去年同期減少，不過服務業受惠節慶效應，用電量不減反升，抵消部分用電減幅，並支撐經濟成長表現；整體電力景氣燈號續亮綠燈，2月經濟成長率預測值則為5.1%。

展望未來，台綜院認為，電子業景氣復甦態勢確定，預估將逐季走升，不過全球經濟、利率走向及通膨前景等不確定性風險仍高，後續須持續關注對產業影響力道。（編輯：潘羿菁）1130322

#台綜院
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