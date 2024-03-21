電價擬調漲 央行大展鷹姿升息半碼打擊通膨預期

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼，展現打擊通膨預期決心。央行坦言，今年4月國內電價擬調漲，恐形成較高的通膨預期，調升政策利率有助於促進物價穩定，並協助經濟金融穩健發展。

央行今天宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調整為2%、2.375%及4.25%，自3月22日起實施。

央行並發布最新經濟預測，上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時大幅調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%，再次突破2%的通膨警戒線，核心CPI也達2.03%。

央行總裁楊金龍表示，未來將持續關注電價調整、淨零轉型對國內通膨的影響。

外界關注新青安房貸催出房市買氣，市場交易量明顯回溫，央行是否調整選擇性信用管制。

央行說明，去年下半年起，購置住宅貸款及不動產貸款成長隨著房市交易成長回升而增加，全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高；因此，央行會持續檢視不動產貸款情形與選擇性信用管制措施的執行成效，且將適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。（編輯：潘羿菁）1130321