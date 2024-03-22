瑞銀上調台灣GDP年增至3.8% 估央行到年底利率不動

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（中央社記者羅元駿台北22日電）瑞銀今天更新經濟預測，上調台灣2024年國內生產毛額（GDP）增長率至3.8%，並預估今年新台幣兌美元匯率有望升至31.3元。另外，央行昨天宣布升息半碼，對於後續利率走勢，瑞銀推估到今年底利率可能按兵不動。

瑞銀先前估台灣今年GDP增長率為3.1%，不過今天上調預測數至3.8%，瑞銀表示，主要基於3因素包括出口增長、消費強勁，經濟不確定因素下滑。

瑞銀說明，台灣今年1、2月出口運量回到正軌，國內製造出口訂單也創下自2022年8月以來首次同期增長。出口表現恢復，國內消費同樣有撐，儘管去年基期較高，但認為消費仍在2024年保持強勁增長動能，企業投資需求也恢復中。

瑞銀表示，目前出口復甦仍是由科技驅動，非科技產業仍處萎縮，但受整體外部穩定成長和美國進口增長改善，有望外溢帶動台灣其他製造業增長。

瑞銀投資銀行研究部亞洲和中國經濟師鄧維慎 （William Deng） 表示，經濟關鍵數據在2024年持續復甦，未來幾季的不確定因素大幅降低，讓GDP的上調提供支撐。

另外，央行理監事會昨天宣布調升半碼（0.125個百分點），跌破市場眼鏡，瑞銀指出，台灣通膨率從去年10月起放緩，但4月將迎來的電價調漲，可能帶動通膨壓力。

瑞銀認為，此次升息動機是央行定錨並管理對通膨的預期，以期望未來通膨放緩。並認為，央行到今年底利率恐按兵不動，重貼現率維持2%。

對於匯率，瑞銀預測到今年底新台幣兌美元匯率會溫和升值至31.3元，預測前提是出口表現強勁、整體經濟復甦，且美國聯準會（Fed）今年降息達3碼。（編輯：潘羿菁）1130322