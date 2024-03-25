龔明鑫：景氣持續復甦 今年經濟成長會超過3%

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（中央社記者范正祥台北25日電）國發會主委龔明鑫今天在立法院經濟委員會答詢指出，目前看到的情況是景氣持續平穩復甦中，今年經濟成長率目前看起來還是會超過3%，他預估下半年景氣可能就會復甦，今年的景氣應該可以比去年好。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管：行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金」等案，龔明鑫列席並備質詢。立委質詢關注4月起電價調漲對於台灣景氣復甦和全年經濟成長率的影響。

民進黨立委賴瑞隆質詢，接下來對台灣景氣是否樂觀，電價調漲之後全年經濟成長率是否會做修正。龔明鑫表示，目前看到的情況是景氣持續平穩復甦中，今年經濟成長率目前看起來還是會超過3%。

龔明鑫評估，這波電價調漲約帶動物價上漲0.2至0.3個百分點，但在中央銀行升息、大宗物資持續降稅抑制下，漲幅會稍微少一點，台灣物價漲幅相對其他國家仍平穩。

民進黨立委何欣純質詢，今年第3季、第4季是否有可能景氣回春。龔明鑫說，「有可能」，景氣穩定復甦當中，現在看起來是這樣；今年的景氣應該可以比去年好，庫存去化已經差不多了，慢慢有新的訂單進來。

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民眾黨立委張啓楷質詢，關切電價調漲對小店家的影響，也促請政府須務實確認對各產業的衝擊，提出因應的對策降低傷害。龔明鑫表示，小店家方面，政府有推出疫後振興條例，裡面就包含了節能預算，會積極輔導讓小店家節能減碳更好，降低電價上漲的衝擊；大企業方面，經濟部也有配套措施，包括貸款利息補助、節能減碳轉型補助，也鼓勵企業善用時間電價等。

民進黨立委陳亭妃呼籲，國發會與相關部會對於電價、通膨的配套措施不要一點一點揭露，電價上漲是既定事實，應該要提前一次公布所有準備，否則民眾會無感，且物價上漲就回不來了。（編輯：郭無患）1130325