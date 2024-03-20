苗栗縣提960公頃產業儲備用地 盼納大矽谷計畫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）行政院通過4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗縣政府盤點3處、面積約960公頃產業儲備用地，爭取納入計畫。國發會主委龔明鑫今天表示，若經研議評估可行，會極力促成。

無黨籍立委陳超明今天安排立法院經濟委員會赴苗栗考察，針對桃竹苗大矽谷計畫，邀集經濟部、國科會、國發會等官員到苗栗縣政府聽取簡報，國發會主委龔明鑫、副主委游建華、經濟部常務次長林全能、國民黨立委邱鎮軍、苗栗縣長鍾東錦等人出席。

陳超明表示，桃竹苗大矽谷計畫是苗栗縣未來繁榮發展的關鍵，但就目前中央初步規劃，苗栗縣3座科學園區、8座產業園區，園區面積290公頃，是桃、竹、苗當中最少。他說，苗栗緊鄰竹科及中科園區，縣府已評估出竹南、頭份、後龍3處合計960公頃土地，期盼能納入大矽谷計畫，以落實串聯西部科技廊帶。

鍾東錦指出，苗栗縣土地成本相對低，水電供應方面，現有多座水庫，用水充裕還外送供應新竹、台中；通霄發電廠預計到2027年發電量將達630萬千瓦，成為全台第1大發電廠，「電都在苗栗發，又供應給他縣市發展」，苗栗爭取的是公平發展的機會。

鍾東錦說，除爭取3塊土地納入桃竹苗大矽谷計畫，縣府也一併推動交通、教育、醫療、用水等配套計畫，希望放遠眼光，往日後10年、20年來規劃，一次到位，盼獲中央大力支持，讓苗栗看得到未來願景。

龔明鑫表示，大矽谷計畫屬上位計畫，可以浮動檢討，所有建設是中央、地方通力合作才能完成，這牽涉到地方政府的主觀意願及客觀條件，包括與在地居民做良好溝通，若溝通順利形成共識，速度就走得快。

龔明鑫提到，有些客觀條件需由中央、地方共同解決，例如水、電配套計畫，這些部分會由各部會帶回研擬，若可行則進入可行性分析或綜合規劃，國發會的立場基本上是只要研擬可行，都會極力促成。

他也說，目前看來台灣產業發展前景可期、需求非常大，不僅是苗栗需要中央的支持，「事實上應該講，台灣需要苗栗的支持」，這樣產業才有辦法發展起來。

苗栗縣政府工商發展處指出，3處儲備用地包括竹南擴大及崎頂產業園區300公頃；竹南科南側、頭份交流道周邊都市計畫農業區330公頃；以及後龍科技產業園區330公頃，盼獲中央支持納入桃竹苗大矽谷計畫，核定為中央重大建設計畫，以利後續國土計畫分區調整及辦理變更。（編輯：李錫璋）1130320

苗栗縣政府盤點3處、面積約960公頃產業儲備用地，盼爭取納入「桃竹苗大矽谷計畫」。無黨籍立委陳超明（中）20日與國民黨立委邱鎮軍（左）、苗栗縣長鍾東錦（右）邀集部會官員到苗栗考察、聽取相關簡報。中央社記者管瑞平攝 113年3月20日