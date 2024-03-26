美英紐聯手 控中國針對民主體制發動駭客攻擊

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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）美國、英國和紐西蘭先後指控，北京當局支持的網路團體幕後操刀下，針對議員和重要民主機構發動一連串攻擊。中國則是憤怒否認相關指控。

綜合法新社和路透社報導，美英紐罕見且鉅細靡遺地公開指控中國，描述了過去10年或更長的期間內所發生的一連串網路入侵事件，似是聯手要北京負起責任。

美、英兩國官員25日率先提訴、制裁並指控北京當局發動全面性網路間諜行動，說受害人數疑達數百萬之譜，包括議員、學者和記者，也包括國防承包商等企業。

華府和倫敦有關當局將這個駭客組織暱稱為「先進持續性威脅31」（Advanced Persistent Threat 31），簡稱APT31。美英當局並稱APT31為中國國家安全部的一個分支機構，並列出一長串遭鎖定的目標：白宮工作人員、美國參議員、英國國會議員，以及世界各地批評北京的政府官員。

其他受害者中，身分曝光的並不多，但美國官員表示，駭客於10多年的間諜活動期間中牽扯的人士包括國防承包商、異議人士和各式各樣的美國企業，包括美國鋼鐵、能源和服飾企業。遭鎖定的目標當中，含在5G行動電話設備和無線技術領域中位居領先地位的供應商。官員表示，就連美國高階官員和議員的配偶也都成為攻擊目標。

25日開封的這份針對7名中國嫌疑人起訴書顯示，美國檢察官在法庭中說，駭客行動導致數百萬計美國民眾的辦公帳號、私人電郵、線上儲存空間和通話紀錄確實或可能遭到破壞。英國官員則指控APT31入侵曾發言批評中國的英國議員，並指第二批中國間諜是英國選務監管機關遭駭的幕後主使，而這又在英國造成另外數百萬人資料遭破壞。

中國駐英、美兩國的大使否認指控，說相關指控毫無根據。中國駐英大使館並指相關指控「純屬無中生有」且是「惡意誹謗」。

美英兩國不僅做出上述宣布，也動手制裁了一個與駭客活動相關的中國國家安全部幌子企業。

美國財政部在聲明中說，制裁對象為武漢曉睿智科技公司和兩名中國籍人士。

在美英先後做出聲明後，紐西蘭25日晚間同樣透露紐國國會系統2021年時同樣遭一組有著中國國家撐腰的團體入侵。

威靈頓當局26日表示，情報機關「政府通訊安全局」（GCSB）已找到關聯，顯示2021年鎖定紐國國會服務和國會顧問辦公室的各項惡意線上活動，與中國國家資助的「先進持續性威脅40」（Advanced Persistent Threat 40，APT40）有關。

政府通訊安全局表示，APT40隸屬中國國家安全部。

政府通訊安全局補充說，APT40已取得讓紐西蘭政府有效運作的重要資訊，但沒有任何敏感或戰略性資訊被拿走。然而，政府通訊安全局表示，它認為APT40拿走了本質更偏技術性的資訊，而這些資訊可能有利於進行更多的入侵活動。

對此，中國駐紐西蘭大使館發言人在電郵中表示，中方「斷然拒絕該毫無根據、不負責任的指控」，並已向紐國有關部門表明不滿和堅決反對。

在美英紐接連發布聲明後，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）發表聯合聲明表示，針對民主機構和進程的持續性攻擊，對諸如澳洲的民主和開放社會有著潛在影響。聲明表示，這種行為是不可接受的、必須停止。

2019年，澳洲情報機構認定中國曾在大選前，針對澳洲國會和三大政黨發動網路攻擊行動；然而，坎培拉當局從未正式揭露攻擊事件的幕後黑手。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130326