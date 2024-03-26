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遭美英紐指控發動網路攻擊 中國使館發聲明反擊

2024/3/26 13:59
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（中央社台北26日電）美、英及紐西蘭近日指控遭中國網路攻擊，美英更隨即制裁中國2個人及1實體。中國駐美、英及紐西蘭大使館都發聲明，表示指控是無中生有，毫無根據，指中國一貫堅決依法打擊各種形式的網路攻擊。

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）25日宣布，就中國惡意對英國選舉委員會及國會議員發動網路攻擊，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體。英國外交部將召見中國駐英大使，要求說明。

美國司法部25日公開一份起訴書，指已向7名與中國政府有關的中國駭客提出起訴，並對中國2名個人及1個實體實施制裁。

遭美英實施制裁的，是武漢曉睿智科技公司以及與該公司有關的趙光宗、倪高彬，2人都是中國公民。

紐西蘭26日指控獲「國家支持」的中國駭客於2021年發動「惡意」網路攻擊，滲透紐國政府敏感的電腦系統。

中國駐相關國家的大使館都發表聲明，否認有關指控。

中國駐英國大使館發言人表示，所謂中國對英國實施「網路攻擊」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，堅決反對。中國一貫堅決依法打擊各種形式的網路攻擊，不會鼓勵、支持或縱容網路攻擊行為，同時也反對將網路安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國。

發言人表示，敦促英國有關方面停止散布虛假訊息，停止自導自演的反中鬧劇。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，美方在缺乏有效證據下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非。中國政府堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊行為。

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中國駐紐西蘭使館發言人表示，中方堅決拒絕該毫無根據、不負責任的指控，已就此向紐方有關部門提出嚴正交涉，表明強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，中國是網路攻擊的主要受害者之一，中國一貫堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，主張各國通過對話與合作共同應對，而不是在沒有事實依據下抹黑他國，更不應將網路安全問題政治化、武器化。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130326

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