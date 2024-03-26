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首頁 / 國際

紐西蘭指控中國駭客獲北京支持 入侵紐政府電腦系統

2024/3/26 09:10（3/26 09:25 更新）
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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）紐西蘭今天指責「國家支持」的中國駭客於2021年發動「惡意」網路攻擊，滲透紐國政府敏感的電腦系統。

法新社報導，紐西蘭反間諜機構表示，由國家支持、稱為APT40的團體入侵連結國會網路的電腦系統。

英國稍早也提出類似指控，稱與北京有關的團體入侵其國會網路帳號。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）表示，經過「可靠的技術評估」後，可將這次網攻歸因於此。

她在聲明中說：「這些網路內含重要資訊，讓紐西蘭政府能夠有效運作…保護這些資訊免受所有惡意網路威脅至關重要。」

根據美國國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（CISA）資料，APT40之前鎖定「政府組織、企業，以及各種產業的大學院校」為攻擊目標。

複雜網路攻擊的歸因在技術上相當困難，在政治上也易引發爭議，並有可能會激怒中國。

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）說，將召見中國駐倫敦大使說明此事；外交大臣卡麥隆（David Cameron）也說，已向中國外交部長王毅提出這個問題。

王毅近期罕見造訪紐西蘭，當時他強調與「朋友」合作的必要性。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1130326

#中國
#王毅
#紐西蘭
#網路攻擊
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