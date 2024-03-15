比利時高官配安全手機 曝訪中每小時被駭135次

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）比利時政府今天宣布將為高層官員、外交人員配備自行開發的安全系統手機，司法部門以2019年經貿代表團訪中期間偵測到每小時135次駭客攻擊為例，強調政府資安問題的嚴重性。

比利時通訊社（Belga）報導，比利時司法部15日宣布將以境內開發的比利時安全通訊系統（Belgian Secure Communications）取代2007年由國防部開發、已跟不上科技腳步且資料處理量應付不及的舊系統。

根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times），比利時司法部長范提格雪特（Paul Van Tigchelt）坦言，比國多年來都是國際間諜活動目標，甚至友好國家也擔心比利時通訊系統資安脆弱而不願分享敏感資訊。

比利時成為間諜、駭客活動熱區的近例，像是去年12月爆發中國國家安全部收買比利時極右派議員事件；2022年比國外交部發聲明強烈譴責來自中國的惡意網路活動，敦促中國政府遵守聯合國認可的負責任國家行為準則。

比利時司法部指出，比國經貿代表團多位成員的手機在2019年造訪中國期間，遭到平均每小時135次駭客嘗試入侵的行動，因此今年1月總理德克魯（Alexander De Croo）訪中時，團員們就全換上新系統的手機。

安裝新系統的手機和筆記型電腦將提供封閉式網路，讓官員們可在其內交換機密資訊、召開安全視訊會議並即時通訊。比利時部長們將從下週起收到新配備。（編輯：郭中翰）1130315