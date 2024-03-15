更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

比利時高官配安全手機 曝訪中每小時被駭135次

2024/3/15 20:46（3/15 21:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）比利時政府今天宣布將為高層官員、外交人員配備自行開發的安全系統手機，司法部門以2019年經貿代表團訪中期間偵測到每小時135次駭客攻擊為例，強調政府資安問題的嚴重性。

比利時通訊社（Belga）報導，比利時司法部15日宣布將以境內開發的比利時安全通訊系統（Belgian Secure Communications）取代2007年由國防部開發、已跟不上科技腳步且資料處理量應付不及的舊系統。

根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times），比利時司法部長范提格雪特（Paul Van Tigchelt）坦言，比國多年來都是國際間諜活動目標，甚至友好國家也擔心比利時通訊系統資安脆弱而不願分享敏感資訊。

比利時成為間諜、駭客活動熱區的近例，像是去年12月爆發中國國家安全部收買比利時極右派議員事件；2022年比國外交部發聲明強烈譴責來自中國的惡意網路活動，敦促中國政府遵守聯合國認可的負責任國家行為準則。

比利時司法部指出，比國經貿代表團多位成員的手機在2019年造訪中國期間，遭到平均每小時135次駭客嘗試入侵的行動，因此今年1月總理德克魯（Alexander De Croo）訪中時，團員們就全換上新系統的手機。

安裝新系統的手機和筆記型電腦將提供封閉式網路，讓官員們可在其內交換機密資訊、召開安全視訊會議並即時通訊。比利時部長們將從下週起收到新配備。（編輯：郭中翰）1130315

#中國
#手機
#比利時
#德克魯
#資安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.220