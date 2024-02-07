荷蘭情報機構：中國間諜去年駭入軍事網路

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（中央社海牙6日綜合外電報導）荷蘭情報機構今天表示，中國國家支持的網路間諜去年駭入荷蘭軍事網路，稱這是中國對荷蘭與其盟國進行政治間諜活動趨勢的一部分。

路透社報導，隨著這兩國的國家安全緊張關係升級，這是荷蘭首度公開將網路刺探活動歸咎於中國。

荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）說：「重要的是確保讓中國從事這類間諜活動為公眾所知，因為這有助於提升國際對這類網路刺探活動的韌性。」

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）與荷蘭情報與安全總局（AIVD）表示，駭客在50人從事非機密研究的武裝部隊網路內安裝惡意軟體，掩蓋自己的活動。

這兩個機構在報告中說：「MIVD與AIVD強調，這起事件不是獨自存在，而是中國對荷蘭與其盟國進行更廣泛的政治間諜活動趨勢的一部分。」

中國駐荷蘭大使館未立即回應置評要求。北京一再否認網路間諜活動的指控，並表示反對所有形式的網路攻擊。

去年4月，荷蘭情報與安全總局在年度評估報告中說，中國對荷蘭的經濟安全構成最大威脅，試圖對高科技公司與大學進行間諜活動。

駭客的主要目標是總部設於荷蘭南部城市費爾德霍溫（Veldhoven）的艾司摩爾（ASML），這家公司是全球製造電腦晶片的微影設備主要供應商。

荷蘭軍事情報和安全局在去年4月發布的另一份報告中表示，中國試圖非法取得荷蘭太空技術。

根據今天的報告，目前還不清楚駭客試圖取得哪些資訊。MIVD與AIVD表示，駭客造成的損失有限，因為這個網絡與國防部的主要系統是分開來的。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130207