藍海集團董事長李陳妙音涉吸金逾5億元 潛逃泰國落網【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯，在台泰合作下，泰國警方昨天逮捕李陳妙音。

根據檢調調查，集團同夥劉威廷和李進倫2013年在台北設立台灣藍海公司，李陳妙音和李長安夫婦2015年邀劉威廷和李進倫共同投資位於曼谷的湄南灣景酒店會所，4人在泰國成立泰國藍海公司。

調查指出，由李陳妙音的印象公司持股51%，台灣藍海公司出資5000萬泰銖（約新台幣4400萬元），李進倫和劉威廷各持股24%、25%，李陳妙音擔任泰國藍海董事長，李進倫和劉威廷擔任公司董事。

藍海集團自2016年起四處辦說明會，向民眾推銷投資湄南灣景酒店會所，聲稱每年最高可獲得投資本金的4%至6.5%不等報酬，但藍海集團僅給付投資人第1年利息後即無力支付，被害民眾因此報案。

高雄地方法院在去年10月依違反銀行法「非法經營收受存款業務罪」，判李進倫12年徒刑及劉威廷10年6月徒刑，仍可上訴，但李陳妙音與李長安夫婦已在2019年逃到泰國，檢方2021年通緝2人，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」名單。

根據調查局發布的罪犯資料明細，李陳妙音及李長安明知藍海地產集團（包含台灣藍海公司、泰國藍海公司）非依銀行法組織登記的銀行，不得經營銀行業務，他們仍基於非法吸收資金的犯意，共同規劃湄南灣景酒店會所投資案。

調查局指出，自2016年10月至2018年10月間，藍海地產集團共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖。

在調查局、刑事局和移民署駐泰聯絡官和泰國警方合作下，泰國警方在昨天逮捕李陳妙音，李陳妙音目前人在收容所，後續將依照司法程序進行。（編輯：張芷瑄）1130327