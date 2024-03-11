傳朱國榮棄保潛逃藏身俄羅斯 檢警調：積極追緝中

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（中央社記者林長順、黃麗芸、劉世怡台北11日電）國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，媒體報導，朱國榮輾轉逃到俄羅斯莫斯科藏匿。檢警調今天都表示，基於偵查不公開無法證實，將持續追查朱男到案。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，並利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利。朱國榮在法院審理期間棄保潛逃，目前正由台灣高等法院通緝中。據指出，朱男有6案遭通緝，被調查局列為外逃通緝犯。

朱國榮事業夥伴周哲男先前向刑事局自首，坦承協助朱男坐遊艇自台南安平出海，檢警深入調查，今年2月間兵分5路搜索，約談包括駕駛遊艇的鍾姓父子3人、朱男曾姓女秘書、林姓女友人及林女外籍丈夫夏姓男子，還有陳姓女友的家人3人，訊後諭令交保或限制出境、出海。

鏡週刊報導，朱國榮偷渡到菲律賓後，搭上夏男安排的私人飛機前往萬那杜，以投資移民的方式取得萬那杜護照後飛往以色列，由於以色列不久後爆發戰爭，朱國榮轉往莫斯科藏匿。

報導指出，美籍珠寶商夏男與朱國榮認識超過20年，夏男到案坦承與妻子林女替朱國榮承租私人專機，事先並不知朱男要用來逃亡。

檢警今天均以偵查不公開為由，不願證實報導內容。據指出，朱國榮曾到過莫斯科，但有訊息傳出他已離開俄羅斯前往他處，具體去向及訊息內容仍須進一步查證。刑事局也已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應，持續追查中。

調查局官員指出，朱國榮已列為外逃通緝犯名單，會透過駐外法務秘書與朱國榮潛逃行經國家請求司法互助合作可能，調查局有法務秘書派駐於俄羅斯莫斯科，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒檢舉獎金。（編輯：蕭博文）1130311