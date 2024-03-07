涉與天剛大股東炒股 朱國榮等12人遭訴

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（中央社記者林長順台北7日電）涉及多起炒股及內線交易案潛逃的國寶集團總裁朱國榮，另涉嫌與天剛大股東鄧光明等人炒作天剛股票，鄧男還涉嫌非常規交易等罪。台北地檢署今天依違反證交法起訴朱、鄧等12人。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利。朱國榮在法院審理期間棄保潛逃，遭法院通緝。

檢調調查，鄧光明於民國106年起，見天剛公司本業長期不振，導致大量持股套牢，於107年間逐步取得天剛控制權，想藉手機遊戲題材炒作股價再賣股獲利，但天剛營收及獲利未見起色，涉嫌以非常規交易掏空公司新台幣2億6360萬元。

檢調查出，鄧光明等人另以內線交易及夥同朱國榮等人操縱股價，並私下以現金補貼朱國榮等人買賣天剛股票的損失。鄧男為彌補朱國榮的損失，107年間將天剛位於北市內湖不動產賤價賣給朱國榮的龍邦公司，讓天剛損失至少2億餘萬元。

台北地檢署今天偵查終結，依證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌，起訴鄧光明、朱國榮等12人。（編輯：蕭博文）1130307