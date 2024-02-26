涉助國寶總裁朱國榮潛逃 檢警搜索約談9人到案

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（中央社記者劉世怡台北26日電）國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，檢警掌握，他透過事業夥伴周哲男等人協助坐遊艇自台南安平出海。北檢今天兵分5路搜索，約談朱國榮秘書、朱國榮女友的家人及遊艇駕駛等9嫌到案。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，並利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利。朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，由最高法院審理中。

台灣高等法院裁定，要求朱國榮每晚7時前至台北市警察局三張犁派出所報到，但他於去年9月7日下午3時報到後隔天未現身，隨後傳拘未著，高院後來發布通緝。

為追查朱國榮下落、有哪些人協助搭乘遊艇潛逃出海前往菲律賓，以及朱男的陳姓女友、小孩也已出國與朱男會合等情形，案經刑事警察局報請台北地檢署指揮，進行相關蒐證。

北檢今天指揮刑事警察局、台北市警察局信義分局、海巡署偵防分署展開搜索約談行動，共計執行搜索5處，預計訊問9名被告。

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檢警指出，朱國榮現在實際行蹤還不能確定，但為釐清當初潛逃情形，約談包含駕駛遊艇的鍾姓父子3人、朱國榮的曾姓女秘書及1名林姓女子，還有陳姓女友的家人，全案朝涉犯刑法第164條第1項使犯人隱避、入出國及移民法第72條之1使受禁止出國處分的國民出國等罪嫌偵辦。

至於先前曾向刑事局自首、坦承協助朱國榮潛逃至菲國的周男，他因另案被新北地檢署羈押中，檢方日後將提訊他到案說明。（編輯：戴光育）1130226