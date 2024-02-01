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台中銀董座王貴鋒涉花公款豪奢度日 1500萬交保限制出境

2024/2/1 07:09（2/1 07:43 更新）
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台中商業銀行董事長兼負責人王貴鋒涉嫌花台中銀與台中銀保經逾10億元租購豪車、承租飛機出遊；新北檢31日依涉犯證券交易法及銀行法特別背信等罪，聲押禁見王貴鋒以及相關人士。圖為檢警扣得的英國豪華跑車品牌阿斯頓馬丁（Aston Martin）旗下名車。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年1月31日
台中商業銀行董事長兼負責人王貴鋒涉嫌花台中銀與台中銀保經逾10億元租購豪車、承租飛機出遊；新北檢31日依涉犯證券交易法及銀行法特別背信等罪，聲押禁見王貴鋒以及相關人士。圖為檢警扣得的英國豪華跑車品牌阿斯頓馬丁（Aston Martin）旗下名車。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年1月31日
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（中央社記者高華謙新北1日電）台中商銀董事長王貴鋒涉夥同租賃公司負責人周哲男、台中銀經保負責人賴女花公款奢華度日，3人遭檢方聲押後，新北地院經8小時審理，諭知王貴鋒以新台幣1500萬元交保，並限制住居、出境與出海。

另外，周哲男、賴女則分別以800萬元與300萬元交保，皆限制住居、出境與出海。據了解，周哲男是國寶集團總裁朱國榮事業夥伴，日前協助朱國榮潛逃後，到刑事局自首。

檢調調查，王貴鋒是台中商業銀行負責人與子公司台中銀保險經紀人股份有限公司前負責人。他自2014年起，共同以台中銀或台中銀保經租用公務車為名，租購勞斯萊斯等豪車使用，但他在租期屆滿後，沒有過戶車輛至台中銀或台中銀保經名下，導致2公司損失2億餘元。

檢調調查，王貴鋒還以公司名義，向極緻租賃股份有限公司實際負責人周哲男承租龐巴迪Bombardier Challenger 350型飛機，多次公報私帳搭機出遊。另也以公司名義向周哲男經營公司承租台北市中山區某豪宅作為公司招待所，還公報私帳裝潢等；更自2014年至2018年以公司名義贊助廣告費給周哲男的行銷公司，總計使2公司共損失10億餘元。

新北地檢署30日指揮搜索，扣得豪車7部、重機2輛等證物，並帶回王貴鋒、周哲男與台中銀保經現任賴姓負責人等22名被告到案說明。

檢察官複訊後，認王貴鋒、周哲男與賴女涉犯證券交易法不合營業常規交易及特別背信、銀行法特別背信、洗錢防制法洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，向新北地院聲押禁見；其餘19名被告則分別諭知以10萬元至300萬元交保。

新北地院1月31日晚間10時開庭審理，歷經8小時，今天凌晨諭知王貴鋒以新台幣1500萬元交保，周哲男與賴女分別以800萬與300萬元交保，皆限制住居、出境與出海。（編輯：徐睿承）1130201

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