台北塔傳涉中資 經部：違規可罰2500萬、停股東權利

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（中央社記者劉千綾、張璦台北30日電）媒體報導，碩河副董事長邱冠勳等人涉挪用公款掏空公司，並將資產質押予中資券商。經濟部表示，已提供司法單位檢調相關資料，若違反陸資未經許可來台投資規定，最高可處新台幣2500萬元罰鍰，必要時得停止股東權利。

鏡週刊報導指出，邱冠勳被控挪用增資款償還董事馬廷海的個人債務，甚至將台北天空塔產權質押給中國券商，讓該券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審司審查。

對此，經濟部投資審議司今天表示，有關週刊報導馬廷海及邱冠勳等人涉及背信挪用公款掏空公司，並將資產質押予中資券商一案，目前檢調已進行偵查。

投審司表示，也已提供司法單位檢調相關案卷資料，後續視司法調查結果，如有違反陸資未經許可來台投資的情形，將依兩岸條例第93條規定，處新台幣12萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。

兆豐銀行表示，目前該案事涉股東糾紛及司法調查，身為主辦行的兆豐銀將持續追蹤，以維聯貸銀行團債權。（編輯：潘羿菁）1130130