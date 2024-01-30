更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美公布去年惡名市場名單 淘寶蝦皮拼多多等盜版猖獗入列
首頁 / 產經

台北塔傳涉中資 經部：違規可罰2500萬、停股東權利

2024/1/30 17:59（1/30 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鏡週刊報導，由碩河主導、投資開發規模逾新台幣200億元的台北天空塔，預計今年底完工，屆時可望成為僅次台北101的信義區第2高樓，但整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元。圖為座落在信義商圈精華地段的台北塔。中央社記者吳家昇攝 113年1月30日
鏡週刊報導，由碩河主導、投資開發規模逾新台幣200億元的台北天空塔，預計今年底完工，屆時可望成為僅次台北101的信義區第2高樓，但整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元。圖為座落在信義商圈精華地段的台北塔。中央社記者吳家昇攝 113年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾、張璦台北30日電）媒體報導，碩河副董事長邱冠勳等人涉挪用公款掏空公司，並將資產質押予中資券商。經濟部表示，已提供司法單位檢調相關資料，若違反陸資未經許可來台投資規定，最高可處新台幣2500萬元罰鍰，必要時得停止股東權利。

鏡週刊報導指出，邱冠勳被控挪用增資款償還董事馬廷海的個人債務，甚至將台北天空塔產權質押給中國券商，讓該券商可以執行債權名義列席碩河所有會議，形同中資介入碩河經營權，規避投審司審查。

對此，經濟部投資審議司今天表示，有關週刊報導馬廷海及邱冠勳等人涉及背信挪用公款掏空公司，並將資產質押予中資券商一案，目前檢調已進行偵查。

投審司表示，也已提供司法單位檢調相關案卷資料，後續視司法調查結果，如有違反陸資未經許可來台投資的情形，將依兩岸條例第93條規定，處新台幣12萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。

兆豐銀行表示，目前該案事涉股東糾紛及司法調查，身為主辦行的兆豐銀將持續追蹤，以維聯貸銀行團債權。（編輯：潘羿菁）1130130

#中資
#兆豐銀行
#經濟部
#碩河
延伸閱讀
台北塔開發案傳遭掏空逾10億 檢調約談1被告台北塔開發商遭爆掏空逾10億 碩河：配合檢調絕不包庇京華城改建案自創項目多給5585坪容積獎勵 監院糾正北市府台北新地標飯店靈感 台灣綠竹筍加希臘石柱北台灣10大建商2023推案逾3千億年減7% 寶佳6連冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.46