台北塔開發商遭爆掏空逾10億 碩河：配合檢調絕不包庇

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（中央社記者賴言曦台北30日電）鏡週刊報導，由碩河開發主導的台北天空塔The Sky Taipei被檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元，台北地檢署日前指揮調查局搜索、約談。碩河今天指出，目前營運一切正常，將全面配合檢調作業，對涉案人員絕不包庇。

碩河開發今天在官方網站發布聲明表示，董事長章經鑫自2023年2月接任後，即著手釐清財務，並已將公司遷至台北市信義區松仁路32號12樓之1，以確保興建中的台北天空塔籌備事宜皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。

碩河表示，對於任何不法行為，將全面配合檢調作業，對涉案人員也絕不包庇；另外，由於碩河已遷至新址，報載搜索等情節應發生在舊址，與現階段營運完全無關。

鏡週刊近日報導，由碩河主導、投資開發規模逾200億元的台北天空塔，預計今年底完工，屆時可望成為僅次台北101的信義區第2高樓，但整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元。

台北地檢署已指揮調查局搜索、約談；檢方表示，日前約談邱姓被告，訊後請回，並限制他出境、出海。（編輯：張良知、黃國倫）1130130