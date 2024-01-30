更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台北塔開發商遭爆掏空逾10億 碩河：配合檢調絕不包庇

2024/1/30 14:20（1/30 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北天空塔被檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元，北檢已指揮調查局搜索約談。（圖取自facebook.com/theskytaipeiofficial）
台北天空塔被檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元，北檢已指揮調查局搜索約談。（圖取自facebook.com/theskytaipeiofficial）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）鏡週刊報導，由碩河開發主導的台北天空塔The Sky Taipei被檢舉涉嫌掏空逾新台幣10億元，台北地檢署日前指揮調查局搜索、約談。碩河今天指出，目前營運一切正常，將全面配合檢調作業，對涉案人員絕不包庇。

碩河開發今天在官方網站發布聲明表示，董事長章經鑫自2023年2月接任後，即著手釐清財務，並已將公司遷至台北市信義區松仁路32號12樓之1，以確保興建中的台北天空塔籌備事宜皆正常進行，公司目前所有營運一切正常。

碩河表示，對於任何不法行為，將全面配合檢調作業，對涉案人員也絕不包庇；另外，由於碩河已遷至新址，報載搜索等情節應發生在舊址，與現階段營運完全無關。

鏡週刊近日報導，由碩河主導、投資開發規模逾200億元的台北天空塔，預計今年底完工，屆時可望成為僅次台北101的信義區第2高樓，但整起開發案遭檢舉涉嫌掏空逾10億元。

台北地檢署已指揮調查局搜索、約談；檢方表示，日前約談邱姓被告，訊後請回，並限制他出境、出海。（編輯：張良知、黃國倫）1130130

#台北市
#台北地檢署
#碩河
延伸閱讀
台北天空塔設計靈感 台灣綠竹筍加希臘石柱京華城改建案自創項目多給5585坪容積獎勵 監院糾正北市府國際酒店激戰信義區 台北艾麗聯手希爾頓北台灣10大建商2023推案逾3千億年減7% 寶佳6連冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33