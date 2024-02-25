台中銀董事長王貴鋒花公款10億租豪車私人飛機 羈押禁見

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（中央社記者楊侃儒新北25日電）台中商業銀行董事長王貴鋒涉夥同租賃公司負責人周哲男及台中銀保險經紀人負責人賴麗姿花公款新台幣逾10億元，經高院裁定撤銷發回新北地院後，新北地院今天裁定王貴鋒、周哲男2人羈押禁見，賴麗姿則改500萬元交保。

檢調調查，王貴鋒以公司名義，向極緻租賃股份有限公司實際負責人周哲男承租龐巴迪Bombardier Challenger 350型飛機，多次公報私帳搭機出遊。另也以公司名義向周哲男經營公司承租台北市中山區某豪宅作為公司招待所，還公報私帳裝潢等；更自2014年至2018年以公司名義贊助廣告費給周哲男的行銷公司，總計使公司共損失10億餘元。

新北地檢署上月指揮搜索，扣得名車7部、重機2輛等證物，帶回王貴鋒、周哲男與台中銀保經負責人賴麗姿等到案說明。

先前新北地院諭知王以1500萬元、周男800萬元、賴女300萬元交保，檢方不服抗告成功，23日高等法院發回更裁。

新北地院通知3人到庭訊問後，法官認定王貴鋒、周哲男2人均涉證券交易法及銀行法，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

另外，賴麗姿經新北地院訊問後，涉證交法、銀行法背信罪等罪，500萬元交保，並限制住居、出境、出海。（編輯：張銘坤）1130225