涉花10億公款搭豪車租飛機 台中銀董座王貴鋒聲押

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（中央社記者高華謙新北31日電）台中商業銀行董事長兼負責人王貴鋒涉花台中銀與台中銀保經逾新台幣10億元租購豪車、承租飛機出遊。新北檢今天依涉犯證券交易法及銀行法特別背信等罪，聲押禁見王貴鋒等3人。

檢調調查，王貴鋒是台中商業銀行負責人與子公司台中銀保險經紀人股份有限公司前負責人，賴女是台中銀保經現任負責人，周男為極緻租賃股份有限公司實際負責人。

檢調查出，王貴鋒任職台中銀保經負責人後，先將台中銀保經董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，共同以台中銀或台中銀保經租用公務車為名，租購勞斯萊斯、賓士與賓利等豪車供自己或載送親友使用，但他在租期屆滿後，沒有過戶車輛至台中銀或台中銀保經名下，導致2公司損失2億餘元。

檢調調查，王貴鋒還以2公司名義，向周男經營公司承租龐巴迪Bombardier Challenger 350型飛機，不僅支出1億元保證金，每月再付200萬元至800萬元不等基本月租費，且多次公報私帳，帶親友搭這架飛機出遊，導致公司損失3.6億元。

此外，王貴鋒以台中銀保經名義，向周男經營公司承租台北市某豪宅當作公司招待所，還公報私帳裝潢，及提供酒水服務，導致公司損失6140萬餘元。

檢調還查出，王貴鋒自2014年至2018年間，以台中銀保經公司名義贊助廣告費給周男的行銷公司，導致台中銀保經損失3.6億元。王貴鋒所為，合計使2公司損失10億113萬餘元。

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新北地檢署企業犯罪專組檢察官李秉錡昨天指揮法務部調查局北部地區機動工作站、新北市政府警察局刑事警察大隊，兵分24路至新北市、台北市、桃園市與台中市執行搜索，扣得豪車7部、重機2輛、紅酒162支、雪茄近千支、名錶、鑽戒、項鍊、手機、帳冊，並凍結50餘個金融帳戶，帶回24名被告及證人到案說明。

檢察官訊問後，以王男、賴女、周男涉犯證券交易法不合營業常規交易及特別背信、銀行法特別背信、洗錢防制法洗錢等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；其餘19名被告則分別諭知以10萬元至300萬元交保，2名證人請回。（編輯：方沛清）1130131