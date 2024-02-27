涉助國寶總裁朱國榮潛逃 9人訊後交保

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，檢警掌握，他透過事業夥伴周哲男等人協助坐遊艇自台南安平出海。北檢昨天搜索、約談9人到案。檢察官今天清晨諭令9人各以10萬到100萬元交保。

北檢指出，朱國榮的陳姓女友父親以新台幣100萬元交保，陳女母親、陳女哥哥分別以20萬元交保，朱國榮的曾姓女秘書60萬元交保，朱國榮友人林姓女子80萬元交保，包括林女的外籍丈夫在內，均限制出境、出海。

此外，駕駛遊艇的鍾姓船長30萬元交保，鍾男的2名兒子為船員，分別以10萬元交保，鍾男等3人先前已被限制出境、出海。

至於先前向刑事警察局自首、坦承協助朱國榮潛逃至菲律賓的周哲男，他因另案被新北地檢署羈押中，檢方日後將提訊他到案說明。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，並利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利。朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，由最高法院審理中。

台灣高等法院裁定，要求朱國榮每晚7時前至台北市警察局三張犁派出所報到，但他於去年9月7日下午3時報到後隔天未現身，隨後傳拘未著，高院後來發布通緝。

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為追查朱國榮確切下落、有哪些人協助朱國榮搭乘遊艇潛逃出海前往菲律賓，以及朱國榮的陳姓女友、小孩也已出國與朱國榮會合等情形，案經刑事局報請台北地檢署指揮，進行相關蒐證。

北檢昨天指揮刑事局、台北市警察局信義分局、海巡署偵防分署等單位，兵分5路搜索、約談9人到案，包括駕駛遊艇的鍾姓父子3人、朱國榮的曾姓女秘書、朱國榮的林姓女友人及林女外籍丈夫2人，還有陳姓女友的家人3人，全案朝向刑法使犯人隱避、入出國及移民法使受禁止出國處分的國民出國等罪嫌方向偵辦。（編輯：張雅淨）1130227