陸股急跌 滬指硬撐近月又失守3000點

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（中央社台北27日電）3月以來表現相對堅挺的陸股，今天開盤即陷入疲軟，下午盤拉升不成引發急殺，終場大跌作收。其中滬指跌破3000點大關，自2月29日起力守近1個月的榮景又告失守，引起市場廣泛議論。

綜合中國財經媒體報導，陸股27日開盤即出現賣壓，整個上午盤都呈現震盪走低格局，零星的買盤隨即被賣壓消化殆盡，市場偏空氣氛瀰漫。進入下午盤，較大筆買盤一度進場，跌幅明顯縮小，滬指一度拉升到接近平盤。

其後，拉抬力道頓時被獲利了結的賣壓侵蝕殆盡，盤勢快速反轉向下，且在跌破上午盤低點後賣壓迅速擴大，出現恐慌性殺盤，直到終場未見緩解。滬指、深指、創業板等3大指數收盤全部都收在今天最低點。

其中，滬指收2993.14點，下跌38.34點，跌幅1.26%；深指收9222.47點，下跌226.96點，跌幅2.4%；創業板指收1789.82點，下跌51.72點，跌幅達2.81%。

成交量方面，滬指及深指成交量明顯萎縮，兩市總成交額減至人民幣8888億元（約新台幣3兆9374億元），有134檔個股跌幅超過9%。

根據報導，專業機構統計，北向資金今天全日淨賣出金額達72.49億元，創下1月17日以來新高。

類股方面，曝光機、消費性電子、高速銅連接、小米汽車等概念股今天跌幅最為明顯，人工智慧（AI）應用題材股也全面拉回，其餘族群表現也不佳；相形之下，銀行、家電等逆勢收紅。

陸股開年以來走勢偏空，其中最具代表性的滬指更在2月5日盤中跌到2635點，創下5年來的大波段新低。農曆春節過後，在中國官方屢屢信心喊話且出手救市下，滬指才在2月強勁反彈，2月29日至3月26日的收盤都站穩3000點大關，今天卻告失守，引發市場廣泛議論。

部分投資人認為，在美、日、台股不斷創歷史新高下，陸股（滬指）好不容易站穩的區區3000點卻守都守不住，往後走勢可能再現堪慮。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130327