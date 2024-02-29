法國參院通過墮胎權入憲案 國會投票若過關將創全球先例

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法國參議院今天投票支持政府將墮胎的「自由」寫入憲法，這項議案將在兩院國會特別會議中投票表決。

法新社報導，在美國最高法院於2022年推翻已有半個世紀歷史的墮胎權，允許各州禁止或限制墮胎後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年承諾將墮胎權寫入憲法，墮胎權自1974年以來，在法國一直是合法的。

儘管遭到一些保守派議員的反對，但參議院（上議院）還是以267票對50票支持憲法改革。

下議院國民議會在1月以壓倒性多數投票贊成將墮胎定為「有保障的自由」，馬克宏領導的中間派少數派聯盟以及左派反對黨的幾乎所有成員都投票支持。

馬克宏表示，他將在3月4日於凡爾賽宮召開兩院國會特別會議，進行最終投票。馬克宏在社群媒體X上宣布，樂見參院跨出他稱之為「決定性的一步」。

法國司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）說，法國即將迎來「歷史性的一天」，並成為「世界上第一個在憲法中保護婦女自由」掌控自己身體的國家。這項計畫遭到右派參議員的反對，政府選擇「保障自由」的表述，顯然是對參眾兩院的妥協。

然而，在全面投票之前，參議院的一個委員會今天否決右派修改擬議修訂文本的動議。幾名右派參議員私下表示，他們感受到批准擬議修訂文本的壓力。

根據法國公眾意見機構（IFOP）2022年11月的調查顯示，86%的法國人支持將墮胎列為憲法權利。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130229