川普重磅回歸 世界領袖反應一次看

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國共和黨候選人川普（Donald Trump）宣布在總統大選中擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），世界各國領袖對於他離開白宮4年後將重磅回歸競相稱頌表態。

法新社和路透社整理各國領導人初步回應如下：

●以色列總理尼坦雅胡

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透過辦公室發聲明稱前美國總統川普完成歷史性回歸，並為美、以聯盟開啟新頁。尼坦雅胡在聲明中說：「祝賀史上偉大至極的回歸！您歷史性重返白宮讓美國有一個新的開始，並重新給予以色列和美國偉大聯盟強有力承諾。這是一大勝利！」

●中國

當開票結果開始出現川普可能勝選的態勢時，中國外交部發言人毛寧在例行記者會中說：「我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。」

她並說：「我們尊重美國人民的選擇。」

●法國總統馬克宏

馬克宏（Emmanuel Macron）在X平台發文恭喜「總統唐納．川普（President Donald Trump）」；馬克宏強調他準備好「懷著尊重和雄心」跟川普合作，猶如「我們昔日攜手在4年時間內達成成就一般」。

馬克宏提到與川普關係時強調，將「憑藉你我的信念」、「致力於提升和平和繁榮」。

●德國總理蕭茲

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）發表聲明向川普喊話，呼籲美國繼續與歐洲聯盟保持密切關係。蕭茲指出，美國與歐洲聯盟均受惠於跨大西洋的夥伴關係，雙方的經濟規模相當，彼此之間的經濟關係是全球最為緊密，「雙方合則兩利」。

●烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）祝賀川普取得「了不起的勝利」，他期盼川普任內可以讓「公正的和平」在烏克蘭實現的目標上更進一步。

他在社群媒體寫道：「我感謝總統川普在全球事務上所作的『以實力謀和平』承諾，正是這個原則可以實際上讓公正的和平更接近烏克蘭。」

●北大西洋公約組織秘書長呂特

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）祝賀川普，並且表示川普重返白宮有助於維持北約的「強大」。

呂特在聲明中說：「他的領導會再次成為我們維持聯盟強大的關鍵。我期盼和他再次合作，推動北約以實力謀和平。」

●印度總理莫迪

莫迪（Narendra Modi）在X平台發文說：「向吾友川普歷史性勝選致上最誠摯祝賀…在您前一個任期成功的基礎上，我期盼繼續開展我們的合作。」

●英國首相施凱爾

施凱爾（Keir Starmer）提到：「祝賀總統當選人川普歷史性勝選。我期盼未來數年與您合作。作為最緊密盟友，我們並肩捍衛我們共享的自由、民主和進取等價值。」

●義大利總理梅洛尼

梅洛尼（Giorgia Meloni）在X平台發文表達「最誠摯的祝賀」，她強調義大利和美國擁有「堅定不移的聯盟關係」。

她說：「這是一種戰略連結，我確信我們現在會予以進一步加強。」

●歐洲聯盟執委會主席范德賴恩

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X平台發文說：「我熱切地祝賀唐納．川普。」

她表示，歐洲聯盟和美國關係超越盟友，「雙方人民之間的真誠夥伴關係，讓我們凝聚在一起，8億人團結一致」。

「因此，讓我們為跨大西洋理念而攜手合作，繼續兌現對他們的承諾。」

●俄羅斯前總統麥維德夫

目前擔任俄羅斯國家安全委員會副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）在Telegram帳號發文說：「對我們而言，川普有個有用的優點：在商言商的他非常不喜歡把錢花在形形色色馬屁精和逢迎拍馬的愚蠢盟友身上，也不會亂搞慈善和幫助那些貪得無厭的國際組織。」

●伊朗

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，美國大選對伊朗人民生計不會造成影響。

根據報導，莫哈傑拉尼說：「美國選舉與我們不相干。我們的政策穩健，不因個人而改變。我們之前進行必要預測，同時人民生活將不受影響。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131106