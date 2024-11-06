川普再度入主白宮 挺過國會暴動彈劾上演政治逆襲

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前總統、共和黨總統候選人川普今天稍早已取得足夠的選舉人票數，順利擊敗民主黨總統候選人賀錦麗，再度入主白宮，成功上演美國現代史上最猛政治逆襲。

政治學家希爾（Steve Schier）告訴美國「新聞週刊」（Newsweek），「川普（Donald Trump）挑戰歷史，創造了一個新的多元聯盟。他達成總統史上非比尋常的成就」。

2021年2月，共和黨籍的聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在參院演說抨擊川普時，部分政治人物和學者專家異口同聲宣告川普的政治生命已經告終。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普支持者因為不認同2020年總統選舉結果，於2021年1月6日攻占國會大廈，川普遭到彈劾，當時麥康奈並未投下贊成票。

倘若當時川普遭彈劾確定，他的政治生命可能早已劃下句點，無法再競選美國總統。如今他再度勝選入主白宮，麥康奈的參院領袖地位也將於明年1月結束。

拜死忠支持者之賜，川普輕而易舉獲提名為共和黨總統候選人，這代表若干人士預測川普政治生涯告終是大錯特錯。川普7月遭暗殺未遂，共和黨傾力支持，且在民調上領先有意競選連任的現任總統拜登（Joe Bide）。

然而，拜登7月下旬宣布退選，轉由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬。賀錦麗激發民主黨選民的熱情，川普起初難以應付對手換人，且隨著選戰愈來愈激烈，川普9月電視辯論表現欠佳更讓共和黨人失望。

然而，選戰倒數幾週，川普民調支持度開始提升並領先，在非裔和拉丁裔選民的支持下表現強勁。這兩個族群都是幫助川普勝選的族群。

此外，川普競選團隊也採用先前未經測試的策略，與外部集團合作來接觸激戰州選民，這個方法成功突破賀錦麗競選團隊的在地深耕作法。

自從克里夫蘭（Grover Cleveland）1884年、1892年隔屆二度選上美國總統後，迄今沒有一位美國總統能在非連任的情況下兩度當選。

川普並非只靠拉攏基本盤來二度當選，而是藉由實際擴大共和黨的選舉版圖來達成。

川普競選團隊的策略主要是避開主流媒體，轉而透過在受歡迎的播客節目高調露面，吸引年輕人和對當局不滿的少數族裔選民，並運用取代傳統媒體的網紅來提高影響力。

這招險棋顯然發揮作用，川普在全國各選區的表現優於2020年，而賀錦麗在關鍵郡和重要選民族群（諸如拉丁裔和白人男性）的表現卻不如拜登。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1131106