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首頁 / 國際

澤倫斯基與馬克宏會談 討論西方軍隊進駐烏克蘭

2025/1/14 10:51
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，討論派遣西方「特遣隊」進駐烏克蘭的想法。

法新社報導，澤倫斯基並沒有透露，作為結束與俄羅斯近3年戰爭解決方案的一部分，所謂西方部隊是維和部隊或是作戰部隊。

澤倫斯基在晚間演說中表示：「今天我與法國總統交談。這次對話相當漫長且詳盡。我們討論國防支援—各種形式的國防、還有提供烏克蘭的武器包裹。」

澤倫斯基還補充說：「我們也有討論合作夥伴特遣隊的部署和我們軍隊的訓練。」

馬克宏先曾提出派遣西方軍隊至烏克蘭的想法。他在上個月與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）討論如果停火，維和部隊駐紮烏克蘭的可能性。

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俄羅斯去年加快對烏克蘭的攻勢，而烏克蘭軍隊因精疲力竭且缺乏兵源而不堪重負。

美國候任總統川普承諾下週就職後將迅速結束俄烏戰爭，烏克蘭擔憂將被迫在領土上做出讓步以換取和平。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140114

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